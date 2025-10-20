Se Yamal sembra Carcarlo Pravettoni

Tante discussioni sulla non esultanza del Cholito contro il Napoli. Per l'AI di X Conte sembra dire "la prossima volta è meglio se esulti, ma senza fare gol" (sopra).

***

Yamal non fa più autografi perché la sua firma è diventata un brand, sua madre si fa pagare 800 euro per una cena e a questo punto c'è da studiare la strategia economica del catalano, che sembra uscita da uno sketch di Carcarlo Pravettoni ma è vera.

***

I tifosi juventini ce l'avevano Sarri, che vinse lo Scudetto. Sfottevano Pirlo, che ha vinto 2 trofei. E criticavano Allegri: che ha vinto la Coppa Italia. Tudor non vince niente, ma se lo tengono stretto. Valli a capire.

***

Hernanes sui social legge la classifica della A in base al colore del cielo. Aveva già detto che quello del Napoli era "al tramonto" e ha previsto la sconfitta azzurra su DAZN. D'altra parte lo chiamano il Profeta...

***

In Spagna i calciatori protestano per una partita della Liga che si deve giocare all'estero, ma in Tv dicono lo facciamo "per la pace". Ovviamente il web li sbugiarda senza pietà.

***

"Con De Bruyne nove volte su 10 paghi dazio", dice Fabio Bazzani su Dazn in Toro-Napoli. E in effetti per il colore dei capelli un po' Kevin lo ricorda, Donald.

***

In Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona non c'è stato il rischio di un gol neanche per sbaglio e gli Highlights duravano come un super spot. Incredibile che all'estero non strapaghino per vedere le nostre partite...

***

Luca Ravenna racconta

il 5-0 col PSG vissuto dagli interisti a Monaco con un dettaglio sulla comprensione della polizia tedesca: "All'Allianz è vietato fumare ma dal 3-0 in poi ci hanno lasciato accendere le sigarette senza dire niente".

@dupply