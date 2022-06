"La squadra? È offensivo": e la nazionale tedesca cambia nome

Il generico nome "Die Mannschaft" ("La squadra", o "Il team") per la nazionale di calcio tedesca non scalda i cuori dei tifosi in Germania e così la Federcalcio (Dfb) sta pensando di trovare un nome alternativo, più accattivante e rappresentativo. Un'impresa tutt'altro che facile, nell'era del politically correct dilagante. Il termine, precedentemente utilizzato solo nei media stranieri, è stato adottato a partire dal 2015 per seguire le orme di altre importanti nazionali del calcio, come i "Three Lions" dell'Inghilterra e la "Seleção" del Brasile. Un nome prima ce l'aveva eccome: era Fussball Nationalmannschaft, ma quel riferimenti alla "nazionale" sapeva per qualcuno di "nazionalismo", e in Germania evoca ancora oggi un passato da dimenticare. Ma anche "La Squadra", secondo altri, è un soprannome offensivo, oltre a essere particolarmente anonimo.

La Germania cerca un nome per la nazionale di calcio

" Questo termine è troppo distaccato per me ", ha di recente affermato il vicepresidente della Dfb, Hans-Joachim Watzke. " È irrispettoso verso tutte le altre squadre (nazionali) di successo ". La proposta è quella di tornare a Fussball Nationalmannschaft ma non tutti, come già accennato, sono d'accordo con quest'ipotesi che rappresenterebbe un ritorno al passato. Il collega vicepresidente della Dfb Hermann Winkler crede che " quasi nessuno dei tifosi si identifichi ancora con questo termine e quindi con la nostra squadra nazionale ". " Sarebbe bello inventare un nuovo nome, per portare freschezza ", ha invece sottolineato l'ex giocatore Lothar Matthaeus al quotidiano tedesco Bild. Secondo Die Zeit, "La squadra" è un " soprannome indicibile " poiché annuncia una " pretesa scomoda " e si eleva " al di sopra di tutte le altre squadre ". C'è un problema però: la nazionale tedesca potrebbe presto rimanere senza nome, e nemmeno questo è possibile. Ecco perché, scrive Die Zeit, il vice Herrmann Winkler della Dfb ha recentemente aperto il dibattito sul fatto che la nazionale tedesca ha bisogno, al più presto, di un nome " accattivante ".

Il cambio nel 2015 presentato da Bierhoff

Fussball Nationalmannschaft divenne semplicemente "Die Mannschaft" sette anni fa. Nel primo pomeriggio dell'8 giugno 2015, Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan e dell'Udinese, allora ancora team manager della nazione tedesca, presentò per la prima volta il nuovo nome che, a dirla tutta, non ha mai convinto del tutto i tifosi tedeschi - e l'opinione pubblica - e, soprattutto non ha superato la prova del tempo. Ora si pensa a un ritorno al passato, ma le incognite non mancano.