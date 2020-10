StarCasinò.sport e Milan assieme per le prossime tre stagioni

Il Milan vola in campionato, accende l’entusiasmo dei suoi tifosi anche attraverso il rinnovo della partnership con la piattaforma di intrattenimento sportivo StarCasinò.sport dedicata all’entertainment che è parte di Betsson Group e punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio: sarà Official Partner di AC Milan per le prossime tre stagioni sportive, 2020-2023.

“Il nuovo modo di vivere il calcio” è il Dna di StarCasinò.sport e la collaborazione con il club rossonero proseguirà in maniera “ancor più innovativa, con la volontà di sviluppare contenuti ed iniziative uniche per tutti i tifosi rossoneri che condividono, oltre alla passione per l’AC Milan, le emozioni e i valori positivi alla base di questo sport” dopo una seconda parte di stagione ricca di appuntamenti, dalla webseries The Ring all’esclusiva Q&A tra Carlo Pellegatti e Hakan Çalhanoğlu.

“Il Gruppo Betsson vuole creare esperienze coinvolgenti, divertenti e sicure per tutti gli utenti e tramite il brand StarCasinò.sport portiamo in vita una forma di narrazione dello sport moderna, con l’obiettivo di creare uno storytelling emozionante ed innovativo. Il rinnovo di questa partnership con AC Milan, club di altissimo livello, è di grande significato per noi, ci permette di amplificare la nostra immagine regalando un intrattenimento di valore per tutti i tifosi e gli amanti del calcio”, dice Ronni Hartvig, chief commercial officer di Betsson Group.

“Siamo felici di annunciare il rinnovo della partnership con StarCasinò.sport. Nei mesi scorsi abbiamo creato insieme contenuti appassionanti e innovativi con l'obiettivo comune di coinvolgere tutti i nostri fan e siamo entrambi molto soddisfatti dei risultati raggiunti. Vogliamo continuare a stupire i tifosi del Milan e siamo pronti a coinvolgerli con tante nuove iniziative a tinte rossonere”, commenta Casper Stylsvig, chief revenue officer di AC Milan.