Sul calciomercato c'è l'altra sfida. Blitz rossonero per Kolo Muani. I bianconeri non mollano Tomori

Ascolta ora 00:00 00:00

La sfida di stasera tra Juventus e Milan non si giocherà solamente sul rettangolo verde dell'Al-Awwal Park di Riyad, ma pure sul mercato. L'altro ieri i due dt Cristiano Giuntoli e Geoffrey Moncada si sono visti alla cena di gala per la Supercoppa Italiana. Quattro chiacchiere informali in attesa di capire quale sarà il responso di Sergio Conceicao su Fikayo Tomori. Se l'inglese dovesse tornare al centro del progetto rossonero (e soprattutto titolare) il Diavolo chiuderebbe definitivamente la porta al tentativo bianconero di accaparrarsi l'ex Chelsea. Con Fonseca Tomori era stato retrocesso a quarta scelta nel reparto arretrato, motivo per cui aveva chiesto di potersi trasferire altrove. Tanto che la Juve aveva provato a imbastire una trattativa, che per ora è stata stoppata. I contatti risalgono infatti a prima di San Silvestro. Nel frattempo i due club hanno messo gli occhi sullo stesso centravanti per alzare il livello dei rispettivi attacchi. Quel Kolo Muani in uscita dal PSG e che fa gola a mezza Europa. Dal Tottenham al Manchester United passando per Monaco, Lipsia e Chelsea: in tanti tengono d'occhio il nazionale francese, sul quale stanno provando l'affondo Giuntoli e Moncada. Rigorosamente in prestito.

Tra i due litiganti attualmente di scena in Arabia chi la spunterà? Occhio ai terzi incomodi soprattutto inglesi che hanno i denari a disposizione per far saltare il banco e allettare la punta con guadagni notevoli rispetto ai 7 milioni più bonus che percepisce attualmente all'ombra della Torre Eiffel.