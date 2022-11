Super bonus: lite di facciata per la signora "Weranda" Nara

Senza Mondiali, Serie A e Champions, Sky e Dazn sono in difficoltà con l'offerta. Dal satellite ci fanno sapere che ci sarà il canale Sky Cinema Batman. Niente Messi, Mbappè o Neymar ma Bruce Wayne. «Chi si accontenta gode, così così».

***

Spalletti non pronuncia la parola Scudetto neanche davanti ai cartelli di un tifoso che a ogni gol del Napoli esulta con la foto di chi ha segnato e la scritta «ci credo». Ciro Ferrara nota la vena scaramantica: «Non è più toscano, è napoletano». Dazn.

***

L'attrice Hard Alina Henessy nel 2015 ha offerto 16 ore di sesso al calciatore russo Kokorin, ma lui doveva fare 5 gol entro fine stagione. Il viola ne fece solo uno, sapeva della possibile ricompensa e ha avuto ansia da prestazione?

***

In Roma-Torino Mancini e Radonjic vanno petto a petto. Scena come tante, solo che il granata se ne infischia di arbitro e tv, non esita a prendere in mano ciò che ha tra i pantaloncini e a fare un gesto da bollino rosso.

***

Su Dazn fanno notare a Palladino che il Monza ha vinto tutte le gare alle 15.00 ma che il 4 gennaio giocherà alle 18.30. Il mister scherza: «Non si può spostare? Chiederà a Galliani un aiuto».

***

Titolo de la Repubblica: «Wanda Nara (nella foto) si fa la veranda e salta il super bonus. Vicini di casa pronti a chiedere i danni». E sui social è stato subito «Weranda Nara».

***

I tifosi dell'Arsenal godono con poco, con la sosta per il Mondiale festeggiano il Natale in testa alla classifica della Premier, non gli capitava da 15 anni.