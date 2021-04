Come sarà il campionato 2021-2022: completamente stravolto

L'adesione alla Super League da parte di Inter, Juventus e Milan ha creato sgomento in Italia con Giovanni Carnevali del Sassuolo ma soprattutto Urbano Cairo del Torino che ha tuonato contro i tre club ma soprattutto contro Beppe Marotta, ad del club nerazzurro, e Andrea Agnelli, presidente dei bianconeri. "È un attentato alla salute di una associazione come la Lega: se uno come Marotta, ad dell’Inter, fa una cosa del genere si deve dimettere dalla Figc subito, e deve vergognarsi", l'affondo di Cairo nei confronti dei tre club dissidenti che hanno deciso insieme ad altri nove di fondare la Super League di calcio per rivoluzionare il calcio.

Venerdì il comitato esecutivo dell'Uefa si riunirà per decidere se escludere dalle coppe in vista della prossima stagione i 12 club ribelli di cui fanno parte ovviamente anche Inter, Milan e Juventus che rischiano di perdere la possibilità di giocare in Champions ed eventualmente Europa League. La proposta di Boniek, numero uno della Federazione polacca, sarà votata dal congresso e annunciata proprio venerdì durante questo comitato esecutivo straordinario indetto dall'organismo presieduto da Ceferin.

Secondo quanto riporta Il Mattino, però, gli avvocati di Nyon vogliono studiare la situazione per non commettere errori facendo qualcosa che va oltre il regolamento che farebbe così il gioco dei 12 club fondatori della Super League. Florentino Perez è certo che non succederà niente e l'ha anche dichiarato: "Non ci cacceranno dalla Champions o dalla Liga, niente di niente". La partita è ancora aperta e si preannunciano colpi di scena e battaglie anche legali.

Cosa succede in Serie A

Le varie leghe nazionali stanno però iniziando a pensare ad un campionato senza le big e anche in Serie A si sta facendo più di un ragionameto, tutto teorico. Lo snellimento delle squadre sembra così inevitabile passando da 20 a 18 con due sole retrocessioni. L'unico enorme problema è quello economico dato che sono appena stati assegnati i diritti tv per il triennio 2021-2024 ed è impensabile che le cifre saranno confermate senza i tre pezzi da novanta Inter, Milan e Juventus. Resta così la triste ipotesi che ci sarebbe il blocco delle tre retrocessioni del campionato in corso e la promozione di tre squadre dalla Serie B che prenderebbero il posto proprio di Inter, Milan e Juventus.

Cosa fa il Napoli?

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Napoli avrebbe ricevuto l'invito ufficiale ad aderire alla Super League con De Laurentiis che avrebbe ricevuto la chiamata da JP Morgan. Il numero uno azzurro starebbe riflettendo sull'allettante proposta anche perché lui è favorevole da sempre ad un rinnovamento del calcio. Florentino Perez, infatti, ai microfoni di El Chiringuito aveva già strizzato l'occhio a partenopei ma anche alla Roma annunciando: "Nella Super League ognuno avrebbe la sua chance. Anche Napoli e Roma, per esempio: se non quest'anno il prossimo".

