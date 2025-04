La superbia nerazzurra, i troppi errori dei milanisti

Ascolta ora 00:00 00:00

Da Parma strane notizie per i campioni, l'Inter butta via la vittoria, pareggia ma ha rischiato di buscarle, commette peccato di superbia concedendo troppe occasioni all'avversario, solito Inzaghi, anche se squalificato, toglie dalla mischia Bastoni-Dimarco-Lautaro forse pensando di aver liquidato la pratica con il doppio vantaggio, il gol di Thuram, per la gaffe nell'esecuzione, ha stupito soprattutto suo padre Lilian. Sbagliato il provino in vista del viaggio a Monaco di Baviera, là dove quelli del Bayern sono sì in mutua ma hanno motivi mille di lucidare la storia. Il recupero di Lautaro Martinez è importante la sua uscita malmostosa ha sapore acido, così l'espressione del volto degli altri spediti fuori in anticipo, c'è da riflettere sulle distrazioni difensive e, soprattutto, sui cambi che rappresentano, da sempre, il limite del tecnico piacentino. Il risultato del Tardini è un messaggio sulla linea dell'utente desiderato, il Napoli si illumina di immenso e domani sera giocherà contro il Bologna per rispondere e andare a 1 punto sotto. Zona champions: la Fiorentina imita l'Inter, va via sciolta, segna raddoppia, Palladino, come Inzaghi, rileva il migliore in campo, Gudmundsson esce e commenta con vaffa manifesto, il Milan rifiata e recupera di gioco e di potenza, errori, mille, quasi gol, cento, pari inutile per entrambe. Si attendono notizie da Bergamo, l'Atalanta contro la Lazio ha poco da scegliere se vuole restare almeno in scia, un mese fa sarebbe stata partita incerta ma l'ultima Lazio è involuta e impaurita.

Infine un classico alla memoria, Roma-Juventus quando c'erano loro, Boniperti e Viola, Falcao e Platini, Del Piero e Totti, oggi trattasi di comparse e affini, un pareggio servirebbe a poco, considerate le sette vittorie romaniste si preannuncia una serata difficile per Igor Tudor davanti al 100% Ad Maurizio Scanavino.