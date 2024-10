Svizzeri un po' dolcetto e scherzetto. In crisi, ma il campo sintetico fa paura

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è più di un motivo se l'attenzione va sulla superficie del campo più che sul valore degli avversari. Innanzi tutto, Inzaghi ha stravolto abitudini consolidate, scegliendo di effettuare la rifinitura sul terreno sintetico dello stadio Wankdord di Berna, anziché sull'erba soffice di Appiano Gentile. Scarpini a 13, tacchetti bassi e occhio agl'infortuni, che la fila in infermeria è già abbastanza lunga.

Poi c'è che lo Young Boys è campione svizzero, ma ora è decimo in classifica: 5 partite perse sulle 10 finora giocate, 2 su 2 in Champions League, in casa contro l'Aston Villa e a Barcellona, due cappotti, 8 reti al passivo contro nessuna segnata. Insomma, una sorta di bonus regalato dal sorteggio e assolutamente da centrare per dare carburante alla classifica formato lenzuolo della maxi Champions League. Non vincere stasera, cancellerebbe nei fatti il punto prestigioso di Manchester, ma all'eventualità non guarda ovviamente nessuno: obiettivo resta quota 16, che nelle previsioni fatte in casa dovrebbe garantire l'accesso diretto agli ottavi di finale, obiettivo nerazzurro dichiarato.

Difficile non pensare alla Juventus, e poco contano in tal senso le parole della vigilia. «Si ragiona partita per partita», dice Inzaghi, che invece ne terrà gran conto al momento di scegliere gli 11 con cui cominciare, nonostante Acerbi e Calhanoglu (come Asllani e Buchanan) siano rimasti a casa e ben difficilmente saranno recuperati per domenica. C'è Zielinski, che il tecnico annuncia in ballottaggio con Barella per fare il play davanti alla difesa. Gioca certamente Frattesi, come certamente riposano Bastoni, Dimarco e la ThuLa. La coperta s'è accorciata all'improvviso e l'insidia del sintetico suggerisce attenzione e prudenza.

In anni recenti, a Berna, stesso campo, hanno giocato l'Atalanta (pari 3-3) e la Roma (vittoria 1-2), ma proprio i

giallorossi sono l'ultima squadra italiana ad aver giocato sul sintetico, 3 settimane fa in Europa League: inattesa e clamorosa la sconfitta sul finto prato svedese dell'Elfsborg, Vale giusto un monito per non scivolare.