Svolta del neo presidente Facci: la ct Maccarani via dopo 30 anni. Lei: "L'ho saputo dai social"

Licenziata con effetto immediato. Finita, dopo 29 anni, «dalla mezzanotte» di ieri l'era di Emanuela Maccarani alla accademia di ginnastica ritmica di Desio. Così ha deciso all'unanimità, anticipando di 4 mesi la naturale scadenza del contratto, il consiglio federale, il primo dell'era post Gherardo Tecchi. Il neo presidente Andrea Facci, 40 anni, non nasconde la voglia di futuro: «A Maccarani ho anticipato 4 giorni fa l'intenzione di non rinnovare il ruolo di dt». La coach, però, da oggi non è più nemmeno allenatrice delle Farfalle e parla di situazione drammatica: «L'ho saputo dai social e parallelamente mi è arrivata la lettera di licenziamento... non mi aveva detto nulla riguardo alla squadra», dice con amarezza la regista di tante imprese, culminate col bronzo a Parigi 2024. Delle 6 titolari, restano Martina Centofanti e le più giovani Daniela Mogurean e Laura Paris. Alessia Russo è assistente e potrebbe gestire insieme ad un team linterim che Facci ha avocato a sé fino al 30 giugno «per scegliere al meglio». A pesare sulla decisione la riapertura coatta, due settimane fa, della Procura di Monza sul caso maltrattamenti: Maccarani andrà a processo, la sua assistente, Olga Tishina, assolta, è già stata lasciata a casa a fine 2024. Le due accusatrici Anna Basta e Nina Corradini si limtano a piccoli commenti sui social.

A parlare è semmai una Farfalla della prima ora: Fabrizia D'Ottavio, argento ad Atene 2004, è stata eletta vicepresidente e oggi sarà a Desio per parlare alle ragazze. «La situazione richiedeva da tempo una soluzione. Prima si lavorava per medaglie e risultati, ora vogliamo il benessere degli atleti». In Brianza da oggi il vento prova a cambiare.