Szczesny manda un messaggio chiaro a Donnarumma: ''Io via? Ecco la verità''

''Non ho avuto contatti nè con il mio club nè con altri, perchè non c'è stato alcun discorso circa la mia ipotetica partenza. Non sono io il responsabile del mercato della Juventus'' . Lo ha detto il portiere polacco Wojciech Szczesny, al centro di numerose voci di mercato e dal cui destino può dipendere l'arrivo di Donnarumma in bianconero.

Dichiarazioni forti e chiare, senza usare giri di parole: ci ha pensato Szczesny a fare chiarezza sul suo futuro. Dal ritiro della Polonia, il portiere bianconero allontana con decisione il suo addio dalla Juventus, che aprirebbe le porte all'arrivo di Gigio Donnarumma alla corte della Vecchia Signora. "Cercherò di rispondere a queste domande una volta per tutte. L'argomento è sui media da un po' tempo, quindi vale la pena parlarne. Non ho avuto contatti nè con il mio club nè con altri, perchè non c'è stato alcun discorso circa la mia ipotetica partenza. Non sono io il responsabile del mercato della Juventus" , ha detto il numero uno della nazionale polacca. Parole che non lasciano alcun dubbio e un messaggio esplicito a Donnarumma: Szczesny farà di tutto per restare alla Juve. Senza il suo addio sarà infatti molto difficile immaginare l'arrivo di Gigio a Torino.

Mourinho vuole Szczesny

Nonostante le smentite di rito, il numero uno polacco ha attorno a sè un buon mercato in uscita. Al momento però non sono molti i club in grado di investire sul portiere bianconero, legato alla Juve da un contratto fino al 2024 con un ingaggio di 6 milioni all'anno. Per ora si registra l'interesse del Tottenham, in procinto di affidare la direzione tecnica a Fabio Paratici. L'ex dirigente bianconero, già attivo sul mercato, conosce benissimo Szczesny e potrebbe affidargli la porta degli Spurs, sempre che prima riesca a cedere il francese Lloris. Nelle ultime ore però sembra si sia acceso l'interesse della Roma. I giallorossi sono alla ricerca di un primo portiere e il ritorno del portiere polacco, nella capitale nel biennio 2015-2017, stuzzica molto Josè Mourinho. Per abbassare la richiesta di 30 milioni, Tiago Pinto potrebbe inserire Florenzi, di rientro dal prestito al Psg, un jolly di fascia che potrebbe fare molto comodo ad Allegri.

Il piano Juve per Gigio

L'occasione è troppo ghiotta: acquistare a parametro zero uno dei portieri più forti al mondo, per giunta di soli 22 anni. Proprio per questo nonostante il reparto sia coperto da un portiere di assoluta garanzia ed affidabilità come Szczesny, la Juve farà di tutto per mettere le mani su Donnarumma. Chiuso il rapporto col Milan, le opzioni che portano al Barcellona e al Psg non sembrano decollare. Al momento non ci sono dubbi la Juve resta la pista più concreta da percorrere. Per ora in ogni modo l'operazione resta sottotraccia: la cessione del portiere polacco rimane la condito sine qua non per concludere l'affare. Una volta ceduto Szczesny si passerebbe subito alla definizione della trattativa (10 milioni di ingaggio per l'ex rossonero e 20 di commissione per il suo agente Mino Raiola). È una questione di tempi di gestire, valutando le mosse più opportune giorno dopo giorno. La Juve spera di abbracciare Gigio il prima possibile in attesa che il valzer dei portieri abbia inizio.

