Talenti da scoprire e rinnovi, il mercato non si ferma

Calciomercato in Qatar. Non è l'ultimo cinepanettone della premiata ditta Boldi-De Sica, bensì lo scenario a cui assisteremo nei prossimi giorni. Parecchi operatori infatti sono pronti a partire alla volta della penisola arabica con l'obiettivo di abbinare lavoro (seguire dal vivo i talenti emergenti del Mondiale) concedendosi anche un po' di relax nella vicina Dubai. Con vista sui possibili rinforzi, portando avanti al tempo stesso i dialoghi già imbastiti per i rinnovi dei contratti dei big in scadenza a giugno o nel 2024.

Sul fronte dei prolungamenti contrattuali è molto attiva l'Inter, che è in grande pressing su Milan Skriniar: offerto allo slovacco un nuovo stipendio da 6 milioni annui fino al 2027. La richiesta del centrale nerazzurro è di 6,5 milioni a stagione più uno di bonus, ovvero quanto guadagna Brozovic. Le distanze vanno assottigliandosi e per questo Marotta nei giorni scorsi aveva rilasciato varie dichiarazioni improntate all'ottimismo. A dicembre poi scatteranno anche i contatti per prolungare con Darmian e Dzeko; mentre per la fascia mancina sono stati monitorati Borna Sosa (Stoccarda), Vazquez (Valencia), Pedraza (Villarreal), Carlos Augusto (Monza) e Mazzocchi (Salernitana). Uno di loro può essere il prescelto per sostituire Gosens, che vorrebbe tornare in Germania (piace al Leverkusen).

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove il Milan lavora alla blindatura di Bennacer fino al 2027 (balla un milione tra richiesta e offerta) e studia per l'estate un colpo in attacco: fari puntati su Okafor del Salisburgo. A gennaio invece può partire in prestito Adli (piace in Serie A e Ligue1), visto che finora ha giocato appena 46 minuti. A Maldini e Massara è stato inoltre proposto a ottobre l'esterno offensivo Ziyech, in uscita dal Chelsea, ma al momento non rappresenta una priorità dalle parti di via Aldo Rossi.

Chi invece ha fretta di trovare l'erede di Cuadrado (in scadenza, ma il rinnovo non è in agenda) è la Juventus che tiene d'occhio diversi specialisti per la fascia destra: un'occasione low-cost può essere Karsdorp, giubilato da Mourinho e ormai fuori dai piani della Roma. Gli scout bianconeri hanno visionato pure Pedro Porro (Sporting) e Malo Gusto (Lione) durante la prima parte di stagione, mentre Odriozola (Real Madrid) è stato offerto ma non è una prima scelta. Infine la capolista Napoli è vicina a rinnovare i contratti di Lobotka, Di Lorenzo e Rrahmani fino al 2027. Nel frattempo Giuntoli ha messo in vista dell'estate nel mirino Samardzic (Udinese) e Khéphren Thuram (Nizza) per rinforzare il centrocampo.