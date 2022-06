Tamberi e la dieta choc per tornare alle gare: "Ho perso 11 chili e mezzo in tre mesi"

È un Gianmarco Tamberi con oltre 11 chili in meno quello della conferenza stampa di presentazione del Golden Gala: "Ho perso 11 chili e mezzo in tre mesi e ora peso 78 chili grazie a una dieta rigorosa e grandi sacrifici. E ora sento di poter volare".

Dopo un avvio di stagione deludente, il campione olimpico di salto in alto aveva ritrovato forma e sorriso al meeting di Ostrava, imponendosi con la misura di 2.30. L'obbiettivo sono i Mondiali di Eugene in programma a luglio ma prima c'è il Golden Gala dove ben figurare e perchè no regalarsi la gioia della vittoria.

Mettersi in testa nuovi obbiettivi dopo il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo non è stato di sicuro semplice: "Dopo Tokyo, per qualche giorno ho pensato anche io di non aver più nulla da dimostrare: che cosa ci può essere di più grande di un oro olimpico? Ma quella medaglia mi ha aiutato a guardarmi dentro e ora so di essere un insoddisfatto cronico, uno che in qualunque pedana si arrabbierà se non vola alto" .

Per fortuna c’è Gimbo Tamberi ad animare la conferenza stampa di presentazione del Golden Gala. Mai banale nelle dichiarazioni, ostenta un paio di scarpe coloratissime, preparategli dallo sponsor. "Le userò ai Mondiali di Eugene. Ogni scritta (il motto è Fly or die, ndr), ogni disegno è un pezzo importante della mia vita: la passione per il basket, l’amore per Chiara, l’ammirazione per gli atleti di colore e le loro imprese. Vorrei esprimere più apertamente i miei sentimenti e i miei valori ma fatico per timidezza e per paura di essere banale. A Roma voglio vincere una gara che mi è sempre sfuggita, poi puntare al Mondiale e a quei 2 metri e 40 che merito".

Tamberi è la stella di una tappa italiana della Diamond League che torna nella sua sede naturale, l’Olimpico di Roma. Non ci sarà Marcell Jacobs, ma le stelle al Golden Gala non mancheranno. La più attesa, dal pubblico di casa, è proprio Tamberi. In attesa dei Mondiali in cui spera di ritrovare due campioni suoi amici, che invece sono stati costretti a saltare la tappa romana: Jacobs appunto e Mutaz Barshim (con il quale Gimbo condivise l'oro a Tokyo). "Marcell mi mancherà, il più dispiaciuto per la sua assenza è lui. Sarebbe stato fantastico replicare a Roma quanto fatto insieme in Giappone, ma lui verrà lo stesso all'Olimpico per tifarci".

