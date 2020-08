Tania Cagnotto si ritira: finisce qui la favola della fuoriclasse dei tuffi

Tania Cagnotto ha deciso di dire addio all'attività agonistica e ai suoi amati tuffi all'età di 35 anni: "Eccoci qui. Vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la mia strada verso Tokyo", inizia così il messaggio su Instagram della fuoriclasse bolzanina vincitrice della medaglia d'oro al mondiale dei tuffi e maggior tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera. "Questa per me è stata una scelta davvero difficile. Da una parte la voglia di partecipare alla mia sesta olimpiade da mamma con il grande sogno di portare la bandiera e dall'altra il desiderio di allargare la famiglia", il concetto sincero e chiaro espresso da Tania che lascia così la sua grande passione, ciò che l'ha resa celebre al mondo e che ha reso orgoglioso suo padre, da sempre suo primo tifoso. Tania non prenderà dunque parte alla sua sesta Olimpiade spostata al 2021 per via della pandemia da coronavirus.

Niente Olimpiadi

"Ebbene sì, questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta. So che molti di voi volevano vedermi ancora una volta sul trampolino e mi spiace di avervi deluso, ma in questo lockdown, come sarà successo a tanti altri, ho avuto tempo di riflettere e capire cosa fosse più importante per me, Non avevo più quella forza di volontà di impegnarmi e sacrificarmi nel modo in cui un olimpiade lo richiede". ", la conclusione di Tania del suo lungo messaggio Instagram che ha raccolto una serie infinita di like e di commenti di delusione, amarezza ma anche di comprensione nei confronti di una fuoriclasse assoluta che non prenderà così parte ai giochi Olimpici di Tokyo 2021.

Una carriera da sogno

Tania ha vinto 62 medaglie in carriera; 34 d'oro, 15 d'argento e 13 di bronzo. Una d'argento e una di bronzo alle Olimpiadi e purtroppo non riuscirà a tentare l'assalto alla medaglia d'oro a Tokyo. La Cagnotto ha poi messo in bacheca 20 medaglie d'oro agli Europei, cinque d'argento e quattro di bronzo, oltre all'oro ai mondiali, alle tre medaglie d'argento e alle sei di bronzo. Tania ha anche vinto 13 medaglie d'oro, sei d'argento e due di bronzo tra mondiali e europei giovanili.

La scelta di vita

Tania dopo anni di sacrifici, vittorie, amarezze, delusioni e grandi successi ha deciso di fare la mamma a tempo pieno per occuparsi della piccola Maya nata nel gennaio del 2018 e per eventualmente pensare ad una seconda gravidanza. La Cagnotto ha dato tutto per l'Italia e rimarrà per sempre nella storia di questa elegante, difficile ed entusiasmante disciplina e oggi è un giorno triste per tutti i suoi tifosi che non potranno più ammirarla al bordo del trampolino per tentare l'assalto all'ennesima meritata medaglia.

