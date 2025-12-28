Inter, il tabù Palladiano

di Gianni Visnadi

P

alladino sa come si fa. Lui l'Inter l'ha già battuta quando allenava il Monza neopromosso in Serie A, e fu una sorpresa clamorosa, e l'ha rifatto l'anno scorso, nel recupero della sfida rinviata per il dramma sfiorato di Edo Bove. Ci è riuscito 2 volte su 6, una media da fare invidia a Gasperini (5 su 35), l'architetto della Dea, che ha lasciato Bergamo dopo 8 sconfitte consecutive (e peraltro, nella prima con la Roma non è che gli sia andata molto meglio).

Chivu sa che non sarà una partita semplice, anche se l'Atalanta è senza il suo giocatore più forte e più in forma, quel Lookman che poteva essere dell'Inter e che invece ora è in Marocco a giocare da protagonista la Coppa d'Africa. Un bel vantaggio per Chivu o forse un danno per Palladino, che in 50 giorni ha rimesso in piedi l'Atalanta, ha superato proprio l'Inter nel maxi girone di Champions League e sta cercando un inseguimento disperato alle posizioni di classifica che valgono l'Europa e che Gasperini ha centrato 8 volte su 9.

Guai a perdere vale per tutti. Dopo Riad, l'Inter non può scivolare un'altra volta. Vincere da capolista, peraltro garantirebbe a Chivu anche il Capodanno in testa al campionato. Un buon auspicio.

"Sono stati mesi difficili, dopo quello che è successo l'anno scorso", ammette Chivu con riferimento ovvio. Per questo perdere in quel modo anche la recente Supercoppa potrebbe avere lasciato tracce più importanti del trofeo stesso lasciato agli avversari. "Sarei ipocrita se dicessi che sono soddisfatto di quanto abbiamo fatto a Riad. Però una grande squadra deve essere più forte delle frustrazioni. Bisogna assumersi le proprie responsabilità, serve autocritica: qualcosa dobbiamo migliorare per vincere gli scontri diretti".

Poi la difesa d'ufficio a Luis Henrique (riconfermato) e Frattesi (ennesima panchina), sul quale aggiunge un enigmatico "non posso raccontare tutto, ci sono cose che rimangono nello spogliatoio".

La partenza è più vicina.

Chivu recupera Calha e gioca con la squadra migliore possibile ThuLa compresa. Palladino inserisce Pasalic nel tridente con Scamacca e CDK e deve capire se il recuperato Djimsiti può giocare dall'inizio.