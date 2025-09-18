Il Benfica sceglie Mourinho dopo averlo eliminato dalla Champions. Tre gol del Bayern. Liverpool ok al 92’

Effetti speciali della Champions. Fenerbahce eliminato dal Benfica nei preliminari, Mourinho esonerato dal club turco. Quasi un mese dopo, portoghesi battuti in casa al debutto dagli azeri del Qarabag in rimonta (da 2-0 a 2-3), via il tecnico Lage e ora il presidente del club Rui Costa ha trovato l'accordo con lo Special One. Mourinho aveva già allenato il Benfica nel 2000, dov'era stato chiamato come primo allenatore (in precedenza era stato vice al Barcellona con Robson e van Gaal) al posto dell'esonerato Heynckes. Ma la sua avventura durò appena nove partite di campionato, quando il tecnico lusitano si dimise per un cambio di presidenza nella società. Passò poi all'Uniao Leiria e, infine, al Porto, che trascinò alla conquista (tra le altre cose) di due campionati portoghesi e della Champions League. L'allenatore di Setubal a Lisbona potrebbe tagliare il traguardo delle 1.200 gare in panchina.

Prima giornata di Champions, i risultati di martedì: Athletic Bilbao-Arsenal 0-2, Psv Eindhoven-Union Saint-Gilloise 1-3, Benfica-Qarabag 2-3, JUVENTUS-Borussia Dortmund 4-4, Real Madrid-Marsiglia 2-1, Tottenham-Villarreal 1-0.

Le gare di ieri: Olympiacos-Pafos 0-0, Slavia Praga-Bodo/Glimt 2-2, Ajax-INTER 0-2, Bayern Monaco-Chelsea 3-1, Liverpool-Atletico Madrid

3-2, Psg-ATALANTA 4-0.

Le partite di oggi: ore 18.45 Bruges-Monaco, Copenhagen-Bayer Leverkusen; ore 21 Eintracht Francoforte-Galatasaray, Manchester City-NAPOLI (Sky Sport 1), Newcastle-Barcellona, Sporting Lisbona-Kairat.