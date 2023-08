Telenovela finita De Ketelaere è dell'Atalanta Lazio su Lloris

Telenovela finita. Con 10 giorni di ritardo o di attente riflessioni (dipende dai punti di vista) rispetto agli accordi trovati tra Atalanta e Milan Charles De Ketelaere (foto) sbarca in nerazzurro. Ieri visite mediche e firme di rito per il fantasista belga, che riparte ufficialmente da Bergamo. Toccherà a un maestro di calcio come Gasperini provare a riannodare i fili della carriera dell'ex Bruges, talento incompiuto e forse incompreso in rossonero. La Dea l'ha prelevato in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto a 23 più 4 di bonus. Al Milan spetterà pure il 10% in caso di futura rivendita. Per CDk contratto fino al 2028 con stipendio da 2,5 milioni netti a stagione.

Percassi non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi progetta altri 2 colpi per consegnare a Gasp una squadra che possa ambire al ritorno in Champions League. In arrivo il centrale Hien dal Verona per 10 milioni e il laterale destro Holm dallo Spezia in prestito oneroso (3 milioni) con obbligo di riscatto a 7. Due innesti che saranno finanziati dalla cessione di Demiral agli arabi dell'Al Ahli per 20 milioni. Il centrale turco sognava una tra Inter e Roma, ma non ha potuto dire no all'offerta dei sauditi, che gli garantiranno un triennale da 10 milioni annui.

Il Milan resta sempre vigile sul prestito di Broja dal Chelsea per completare l'attacco. Restando in tema di centravanti: la Roma insiste per Zapata (Atalanta) e Marcos Leonardo (Santos) dopo aver ufficializzato Renato Sanches e Paredes dal PSG. Da una sponda all'altra del Tevere, dove la Lazio ha completato gli acquisti di Pellegrini e Rovella dalla Juventus, adesso Lotito lavora a un colpo di prestigio tra i pali: offerto un biennale a Lloris (Tottenham). Juventus sempre molto attiva sul fronte uscite: Iling piace al Bologna, Soulè può andare alla Salernitana, Kaio Jorge interessa al Frosinone. Zaniolo (Galatasaray) riparte dall'Aston Villa. Infine è duello tra Liverpool e Manchester United per Amrabat (Fiorentina).