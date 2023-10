Al tenero Nela piace Vignato: "Vorrei tanto picchiarlo..."

A Siviglia il pubblico prende di mira Vinicius con gesti della scimmia, il tutto dopo che Sergio Ramos aveva dato un pizzicotto a due mani sulle guance di Rudiger, come quelli che ti danno le zie da piccoli o come il mitico «puccettone» di Calboni a Fantozzi. Grottesco. Tutto.

***

A Roma vincono ma i nervi restano tesi: lo squalificato Sarri era in tribuna con la sigaretta fumante, Mou si è fatto allontanare dopo il gesto delle chiacchiere e delle lacrime, arrivato dopo le polemiche con Palladino. Prende il testimone dei «cattivi» dal laziale e salta l'Inter. Poco Mourigerati.

***

Per Verona-Napoli si è visto di tutto: dalle offese ai napoletani in tribuna stampa con lancio di birre sui pc (sperando fosse birra) fino al video-trend da social. Un ragazzo con la pelle nera passa in bici davanti ai tifosi scaligeri e dice «forza Napoli». Il resto è un diluvio di parole che più che da Daspo sarebbero da scomunica.

***

Mi piace Vignato, è fastidioso in campo, mi piacerebbe da picchiare». Sebino Nela in Roma-Monza su Radio1.

***

Segno dei tempi, prima i calciatori li trovavi in discoteca a rincorrere tacchi a spillo, ora nel retrobottega dei tabaccai.

***

La Moto GP ha postato il video di un fan che ferma Pecco Bagnaia e gli chiede: «Glielo mandiamo un saluto». Il pilota risponde: «a chi?». E l'altro ride e urla: «a sto!». Ci facciamo sempre bella pubblicità.

***

Caos scommesse, Linus: «L'unità di misura per i calciatori era l'euro ma ormai è il Rolex». Radio Deejay.