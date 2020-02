Tensione Bonucci-Matuidi alla Juventus: "Dobbiamo svegliarci"

La Juventus ha perso inaspettatamente per 1-0 sul campo del Lione di Rudi Garcia che ha disputato la sua partita, difendendosi con ordine e attaccando quando possibile soprattutto nel primo tempo. La rete di Tousart ha messo a nudo alcuni limiti dei bianconeri che non sono riusciti a far valere il maggiore tasso tecnico e l'esperienza in campo europeo con Cristano Ronaldo e Paulo Dybala che non sono riusciti a segnare.

A fine partita, ai microfoni di Sky Sport, ci ha pensato Leonardo Bonucci a spiegare i perché della debacle della Juventus: "Cosa abbiamo sbagliato? Abbiamo regalato un tempo, ecco cos'è successo. Eravamo troppo lunghi e distanti e arrivavamo sempre secondi su tutto" , inizia così la disamina del capitano bianconero che ha poi continuato: "Poi è anche vero che ci hanno fatto gol quando eravamo in dieci con de Ligt fuori a farsi medicare ma noi non c'eravamo: è sempre questione di testa".

In studio hanno poi fatto notare a Bonucci come lui abbia ripreso Blaise Matuidi durante il riscaldamento con il francese che non era comunque inserito nella formazione titolare da parte di Maurizio Sarri che gli ha preferito il connazionale Adrien Rabiot: "Non l'ho ripreso, gli ho solo detto che tutti noi dovevamo essere tutti concentrati; si vedeva che non tutti eravamo concentrati. L'aggressività te la dà la testa. Ci dobbiamo svegliare".

Bonucci , per favore, levati la fascia e il “leader”vai a farlo da un’altra parte. Senza vergogna. pic.twitter.com/jhAHwpkKpJ — andrea rota (@earota) February 27, 2020

Sui social queste immagini non sono affatto piaciute alla maggior parte dei tifosi della Juventus che se la sono prsa con Bonucci reo di avere un atteggiamento non consono e corretto nei confronti dei suoi compagni di squadra. Il difensore ex Milan ha però concluso caricando l'ambiente: "Poi nel secondo tempo ci siamo ripresi, loro non hanno mai tirato in porta perchè si è vista la vera Juve. Ora testa a domenica poi penseremo al ritorno".

Infine, anche Wojciech Szczesny e Danilo hanno analizzato la sconfitta e hanno glissato sull'episodio Matuidi-Bonucci: "Al ritorno dobbiamo fare di più e passare il turno. Non ho sentito cosa ha detto Bonucci, devo prima capire cosa è successo e informarmi" , ha affermato il difensore brasiliano. Gli fa eco il portiere polacco: "Nel primo tempo abbiamo sbagliato, nel secondo abbiamo messo le cose a posto, ma non è andata come speravamo. Dobbiamo ripartire da qui. Bonucci-Matuidi? Non ho visto niente"

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?