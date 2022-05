Terribile incidente per Mick Schumacher: macchina spezzata in due ma lui è illeso

Grande, grandissimo spavento al gp di Monaco per Mick Schumacher. Il figlio d'arte del sette volte campione del mondo infatti è stato vittima di un bruttissimo incidente che ha piegato in due la sua monoposto. Il giovane tedesco ha lasciato tutti con il fiato sospeso ma fortunatamente è uscito dal suo abitacolo, o quello che ne è rimasto, con le sue gambe e illeso, Il pilota della Haas è uscito fuori alla chicane delle piscine che ha costretto la virtual safety car ad intervenire.

Tifosi preoccupati

L'incidente di Mick Schumacher ha fatto sobbalzare tutti nel box della Haas, nel paddock ma anche tutti gli appassionati di Formula Uno da casa. Tanti utenti sui socia, infatti, hanno commentato l'incidente occorso al giovane tedesco che per fortuna è riuscito ad uscire con le sue gambe. "Mamma mia che attimi di terrore per Mick #Schumacher. Per fortuna sta bene, ma come è possibile che la #HaasF1 si spezzi come un cracker?", "Confesso di aver pianto alle prime immagini della macchina spezzata in due di Mick #Schumacher Ho pensato al peggio, sono stati secondi drammatici

E ancora: "Schumacher a muro, macchina spezzata in due immagini impressionanti ma il pilota illeso Spavento con lieto fine", "Like se anche tu vedi la macchina di Mick Schumacher in due pezzi e vai in arresto cardiaco fino a quando non senti "I'm ok" dalla sua voce alla radio", "Incidente bruttissimo per Schumacher! Perso il controllo tra le due chiance delle Piscine, diventando poi una trottola fino al violento impatto contro le barriere, dove la macchina si apre in due parti! Fortunatamente Mick è uscito dalla sua vettura sulle sue gambe", e tanti, tantissimi commenti di solidarietà nei confronti del giovane ragazzo che è stato davvero fortunato ad essere uscito illeso da un incidente di questa portata.