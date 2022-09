"Terrone di m...". Cosa è successo al giornalista napoletano a fine partita

Spiacevole episodio al termine del big match Milan-Napoli, vinta 2-1 dalla squadra di Luciano Spalletti. Un giornalista, che si trovava fuori dallo stadio Meazza per intervistare i tifosi al termine della partita, è stato aggredito verbalmente da un tifoso rossonero durante la diretta. Mentre il giornalista, Marco Lombardi di CalcioNapoli24 Tv, restituiva la linea allo studio il tifoso lo ha insultato urlando "Terrone di m***a".

La ricostruzione

Nel video della trasmissione in diretta, il giornalista è fuori dallo stadio e intervista le persone che stanno uscendo. "Tifoso del Napoli?" , chiede a un uomo che risponde: "Tu di dove sei? Napoli? Fammi la domanda, dai" . La domanda arriva: "Chi ti è piaciuto di più?" . Il tifoso, evidentemente milanista, non la prende bene: "Ma tu sei venuto da Napoli a farmi sta c***o di domanda…" . Il giornalista tergiversa e si allontana, rivolgendosi a un altro tifoso.

Ma l'uomo insiste: "Vai a rompere il c***o a lui che ha 15 anni? Come ti chiami? Dai, vieni qua". Lombardi cerca ancora di allontanarsi e avverte l’interlocutore: "Siamo in onda, per favore, stiamo lavorando". Il tifoso, però, gli si avvicina testa a testa: "Manda la pubblicità, ma scusa di che, terrone di m**da". Nel frattempo interviene un’altra persona che si frappone tra i due e porta via il tifoso, mentre il giornalista si allontana dicendo: "Andiamo dove c’è la polizia".

Mentre @marcolombardi24 è in diretta all’esterno di San Siro dopo #MilanNapoli, arriva uno pseudo tifoso che lo disturba in diretta e lo definisce “Terrone di merda”. Che degrado pic.twitter.com/VdbPAdalxo — Claudio Russo (@claudioruss) September 18, 2022

Dura è stata la nota dell'emittente: "CalcioNapoli24, a nome del direttore Salvio Passante, dell'editore e dell'intera redazione esprime massima solidarietà al collega auspicando un intervento dell'Odg Campania e Nazionale. L'accaduto non può rimanere impunito, perché si rischia una pericolosa escalation in tutte le trasferte d'Italia".

Ma non è finita qui. In occasione del minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragica alluvione nelle Marche, parte della Curva Sud ha intonato dei cori di discriminazione territoriale a cui ha fatto seguito la reazione dei tifosi napoletani. Immediati i fischi da parte del resto del pubblico, che ha provato ad invitarli a comportarsi correttamente, ma purtroppo tali cori sono andati avanti per quasi 30 secondi. I soliti insulti contro i partenopei si erano sentiti chiaramente da parte della curva milanista anche nel prepartita. Molto probabile a questo punto una sanzione da parte del Giudice Sportivo ai danni del club rossonero.

