Theo Hernandez nei guai per colpa del suo pitbull

Brutte notizie per l'esterno del Milan Theo Hernandez. Durante la trasferta di Salerno, infatti, il suo pitbull ha azzannato e ucciso un cagnolino meticcio, simile ad un pinscher, e ha causato anche la caduta della proprietaria, una donna di 73 anni. Il cane sarebbe uscito dalla villa del difensore rossonero, a Guanzate in provincia di Como, approfittando della probabile apertura del cancello per il passaggio di un'automobile. Questo spiacevole episodio pare sia accaduto nella giornata di venerdì con l'ex Real Madrid che era già partito per la trasferta cotnro la Salernitana.

La notizia è stata anticipata dal Giornale di Olgiate e sull'episodio sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale della Bassa Piana Comasca. Il pitbull avrebbe subito preso di mira la pensionata che teneva al guinzaglio il cagnolino di nome Milo. La donna ha preso in braccio il cucciolo ma il pitbull le sarebbe saltato addosso, facendola cadere a terra. La donna di 73 anni ha cercato comunque di salvare il suo cane ma alla fine non ce l'ha fatto a sottrarre il pinscher dalla furia del cane di The Hernandez. Le grida della pensionata hanno attirato alcuni passanti che hanno prestato i soccorsi anche alla donna che sotto choc non è stata voluta trasporta in ospedale.

Uomo fondamentale

Theo Hernandez è alla sua terza stagione al Milan e fino a questo momento tra alti e bassi si è sempre dimostrato uno dei cardini del Milan. Dopo anni di eccessi in Spagna, il difensore francese ha trovato la sua dimensione in rossonero e ha anche messo la testa a posto con la sua compagna Zoe Cristofoli che a breve lo renderà anche padre. Questa notizia del cane non è di certo una notizia positiva dato che potrebbe andare ad incidere negativamente sul suo umore in un momento delicato per la sua stagione e per quella del Milan che sta lottando per vincere lo scudetto e la Coppa Italia.