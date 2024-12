Thu-La "scoppiata". Mai a segno insieme in questa stagione

Ascolta ora 00:00 00:00

Adesso che si è sbloccato Lautaro, all'appello di Inzaghi manca solo la ThuLa. L'Inter ha il migliore attacco del campionato (45 gol, contro i 43 dell'Atalanta), nonché il co-capocannoniere Thuram (12 gol, come Retegui), eppure nemmeno a Cagliari, dove la squadra ha segnato 3 gol e Lautaro ha rotto l'incantesimo dopo quasi 2 mesi, la coppia d'oro della seconda stella ha segnato nella stessa partita. In questa stagione non è mai accaduto, nella scorsa è successo 6 volte, l'ultima il 10 maggio a Frosinone (0-5). Poi ci sono 27 partite senza gol di coppia. O Thuram (18 gol in campionato, bomber dell'anno solare) o Lautaro (che il platonico titolo l'aveva centrato un anno fa, addirittura con 27 gol).

Può bastare a Cagliari, come l'anno scorso è bastato a Riad: Thuram in gol nella semifinale con la Lazio, Lautaro a segno nella finale contro il Napoli. Inzaghi pensa alla Final Four già da un paio di settimane: l'Inter vola oggi in Arabia Saudita e vuole la quarta Supercoppa di fila, sarebbe record, perché nessuno mai c'è riuscito, ma sarebbe anche la nona in assoluto, come solo la Juventus nella nostra Lega.

Si imbarca Darmian, buono almeno per la panchina già dalla semifinale di giovedì contro l'Atalanta, mentre Inzaghi preferisce che Acerbi e Pavard restino ad Appiano a curarsi e allenarsi, piuttosto che viaggiare solo per fare i tifosi dei compagni. Due assenze pesanti, buon per il tecnico però, nel reparto dove di sicuro c'è meno differenza fra titolari e riserve. A centrocampo e soprattutto in attacco, al netto del digiuno della ThuLa, sarebbe guai ben più seri.

La vittoria di Cagliari ha confermato la salute della squadra, il pareggio dell'Atalanta ha rimesso teoricamente l'Inter in testa alla classifica, anche se dopo il 2022 nessuno ha più voglia di parlare di asterischi e recuperi, meglio prima giocarli. La sfida con la Fiorentina, sospesa per il dramma di Edo Bove, sarà presumibilmente recuperata a febbraio. Diventerà ufficiale appena si saprà che anche l'Inter ha dribblato gli spareggi nelle coppe, evitarsi due partite in più di Champions League potrà essere un buon vantaggio per Inzaghi rispetto a chi invece dovrà giocarle (e per l'Atalanta il rischio è più concreto), un modo per ridurre minuti, fatica e rischio di infortuni.

Gli asterischi ritarderanno anche l'assegnazione del titolo d'inverno, ma qui l'attesa sarà più breve, perché i recuperi delle 3 partite delle 4 squadre che vanno in Arabia (Atalanta e Juventus giocano contro) sono già stati programmati per il 14 e 15 gennaio.