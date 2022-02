"La Juventus...". Cosa ha detto Mourinho. Ora rischia grosso

José Mourinho era partito con un atteggiamento conciliante nei confronti della classe arbitrale ma nel corso dei mesi è profondamente cambiato con polemiche e frasi provocatorie. Il portoghese è però esploso durante l'ultimo match di campionato contro il Verona di Igor Tudor ed è stato espulso dall'arbitro Pairetto. L'ex allenatore di Inter, Chelsea, Real Madrid e Manchster United, però, rischia una squalifica pesante per le sue frasi nei confronti del direttore di gara: "Ti manda la Juve", secondo quanto riportato da La Stampa.

Mourinho ha perso letteralmente la testa contro il Verona calciando prima un pallone in tribuna, prendendosela poi con una bottiglietta d'acqua, costrigendo così Pairetto ad estrarre il cartellino rosso. Il portoghese prima di lasciare il campo ha mimato il gesto del telefono al direttore di gara e urlato illazioni pesanti come appunto "Ti ha mandato la Juventus...", questo potrebbe costargli una pesantissima squalifica.

Secondo il quotidiano piemontese la rabbia dell'uomo di Setubal non si è placata subito ed è continuata negli spogliatoi dove avrebbe cercato il contatto con l'arbitro Pairetto. Le pesanti frase pronunciate dall'ex Porto e Inter, però, avranno delle pesanti conseguenze anche se parte della dirigenza si è scusata con la terna arbitrale ma non Tiago Pinto che come Mourinho rischierebbe una squalifica per quanto avvenuto nel post Roma-Verona.

Mourinho, anni fa quando allenava l'Inter, si era già reso protagonista di alcune uscite eclatanti nei confronti della categoria arbitrale. Famose furono le manette mostrate all'arbitro Paolo Tagliavento che gli costò una lunga squalifica per le sue pesanti illazioni. Anche questa volta, però, l'uomo di Setubal ha preferito dare retta al suo istinto piuttosto che usare la ragione e ora l'unica conseguenza possibile è una sanzione esemplare che gli sarà sicuramente comminata anche in base a quanto avrà scritto il direttore di gara Pairetto.