Una domanda su Donnarumma e Navas sbotta subito

Il dualismo tra Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma continua a tenere banco in casa Psg con Mauricio Pochettino che avrà un bel da fare da qui al termine della stagione. Su undici partite stagionali il numero uno del Costa Rica ha giocato 7 match con l'italiano che è sceso in campo per quattro volte, tra cui le ultime due uscite stagionali tra campionato e Champions League. L'ex Real Madrid è stato intercettato all’aeroporto di Parigi e ha risposto nervosamente alle domande sul dualismo con il suo compagno di squadra: "Ti piacciono le polemiche", ha risposto stizzito ai giornalisti il tre volte campione d'Europa con la maglia del Real Madrid. Donnarumma ha giocato e perso la semifinale di Uefa Nations League contro la Spagna e domenica pomeriggio giocherà la finale 3-4 posto contro la perdente dell'altra semifinale tra la Francia di Deschamps e il Belgio di Martinez. Navas, invece, con la Costa Rica se la vedrà contro Honduras, El Salvador e Stati Uniti.

La delusione di Gigio

Non si prospetta un'annata facile per Donnarumma che non ha la certezza del posto al Psg e che mai si sarebbe aspettato di vivere una situazione simile vista la sua forza e la sua fama. Toccherà a Pochettino non rendere questa rivalità negativa per la squadra anche perché ci sono già Neymar e Mbappé che fanno le bizze. Solo in nazionale Gigio ha il posto assicurato e ieri contro la Spagna ha dovuto incassare due gol da Ferran Torres in cui è stato praticamente incolpevole. Un miracolo su Marcos Alonso nella ripresa più un'incertezze nel primo tempo sul tiro di Ozyarbal respinto in maniera goffa sul palo (fortunato nella circostanza l'ex portiere del Milan).

Donnarumma ha però dovuto incassare anche i fischi da una parte del suo ex stadio con la San Siro rossonera presente sugli spalti che non gli ha perdonato il suo addio al Milan. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha parlato in questi termini dei fischi riservati da una parte dei tifosi dell'Italia a Donnarumma: Fischi a Donnarumma? Mi dispiace tantissimo. Questa partita nonostante la sconfitta ci dà grande forza". Bacchettata anche per Leonardo Bonucci che ha lasciato la squadra in dieci uomoni nel momento meno opportuno: "Il rosso di Bonucci? Devo rivederlo ma Leo doveva fare attenzione sulla prima ammonizione: non doveva protestare"