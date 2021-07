"Tieni questi...". E Donnarumma reagisce così davanti alla banconota di 20 euro

Gianluigi Donnarumma è sicuramente uno dei punti di forza dell'Italia di Roberto Mancini. Il numero uno ex Milan ha subito due sole reti in cinque partite giocate, entrambe su calcio da fermo: di testa da calcio d'angolo contro l'Austria e su calcio di rigore contro il Belgio da Romelu Lukaku che l'ha poi anche zittito probabilmente per qualche schermaglia da "derby" ancora rimasta in essere nonostante ormai non sia più il portiere del Milan. Per questa cosa portiere 22enne è stato aspramente criticato dai suoi ex tifosi che non gli hanno perdonato l'addio in quanto considerato una potenziale bandiera.

Il siparietto

Donnarumma ha tradito la fiducia di tantissimi tifosi del Milan che non gli hanno affatto perdonato il suo addio ma soprattutto l'aver contrattato troppo a lungo, senza poi arrivare al lieto fine, un rinnovo di contratto a cifre esorbitanti. 12 milioni di euro a stagione la richiesta di Gigio e del suo entourage contro la proposta del club rossonero di 8 milioni di euro. A quel punto la trattativ asi è arenata e alla fine è stato anche il club di via Aldo Rossi a decidere di puntare su un altro portiere, Mike Maignan, lasciando di fatto a piedi il canterano.

Come detto, i tifosi del Milan si sono sentiti traditi dato che Donnarumma ha sempre dichiarato di essere tifoso rossonero fin da bambino. Il numero uno di Castellammare di Stabia, però, ha preferito i scegliere i soldi e non la "fede", così un supporter del Diavolo ha messo in scena un simpatico siparietto durante Italia-Belgio. Secondo quanto riporta MilanLive.it, infatti, il tofiso in questione gli allungato una banconota da 20 euro al termine del match dei quarti di finale contro Lukaku&Co. Risultato? La reazione divertita di Donnarumma che l'ha dunque buttata sul ridere.

Di banconote da 20 euro, però, Gigio ne andrà a guadagnare molte dato che andrà a percepire 12 milioni di euro netti a stagione per cinque stagioni per un totale di 60 milioni. Resta la grande delusione da parte dei supporter del Milan che hanno perso un grande portiere e "forse" come da lui sempre affermato un grande tifoso.

