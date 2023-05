Tifosi del Leeds vestiti da suore per il miracolo: perdono 3 a 1

Caressa sul gioco di Simeone all'Atletico nel 2016: «Fa schifo. Fuori casa mette un pullman davanti alla difesa». Il Cholo aveva i campioni, ma Caressa oggi di Mou su Deejay dice: «Sul regolamento non trovo la regola che non ci si possa difendere». «Mi esalto a guardare le grandi difese».

***

Evra su Prime alza la Champions «Io l'ho vinta e posso toccarla». Marchisio lo guarda male e quando viene invitato dall'ex compagno a prenderla per le grandi orecchie reagisce in modo poco «principesco»: «Eh, mortacci tua!».

***

Gagliardini fuori per due gialli in 41', poi dici che non fa bene Inzaghi a sostituirli appena ammoniti...

***

Per la salvezza «serve un miracolo», così alcuni fan del Leeds (nella foto) sono andati a Londra vestiti da suore: hanno preso tre pere dal West Ham.

***

A Napoli sono riusciti a intossicarsi pure lo Scudetto. Sembrano l'Inter. Tancredi Palmeri di SportItalia.

***

C'è stata una polemica su Dimarco e i cori ultras ma se provavi a capirne qualcosa ti si suicidavano i neuroni.

***

La divisa di Rune agli internazionali di Roma: «Fa pendant col terreno». Sky.

***

I Cartoon di Xxl hanno provato l'impossibile: trasferire a De Ketelare il talento di Paolo Maldini col dottore di Frankenstein Jr. L'esperimento è fallito.

***

Le discoteche sono scuole di vita perché insegnano al giocatore dov'è l'avversario.

Domenico Marocchino, Radio2.