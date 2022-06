Incontra Federer e gli mostra il tatuaggio: la reazione del tennista

Incontrare Roger Federer e poi mostrargli con grande fierezza il tatuaggio fatto in suo onore. È successo ad un fan del tennista svizzero che ha incontrato casualmente il suo idolo in un ristorante di Parigi, il 3 giugno scorso, e non si è lasciato sfuggire l’occasione di avvicinarlo e abbracciarlo.

La scena esilarante è immortalata in un video, pubblicato dal tifoso in cui lo si vede seduto a tavola in un ristorante con Federer presente anche lui qualche tavolo più distante con alcuni amici. L'uomo lo ha chiamato e mentre Roger si gira, l'intero ristorante va in visibilio mentre il tifoso corre ad abbracciare il suo idolo.

"Roger, Roger – grida l'uomo in sala – ho un tatuaggio dedicato a te sulla mia pelle". Dopo aver sentito questa frase Federer lo guarda sbalordito dalle sue parole. "Sei la mia più grande fonte d'ispirazione – dice ancora il tifoso – Non mi aspettavo di trovarti qui" . L'uomo prosegue rivolgendosi a Federer: "Ho davvero un tatuaggio dedicato a te" dice prima che Federer lo chiamasse per farlo avvicinare a lui.

"Ehiii mi prendi in giro?" dice Federer con stupore prima di osservare attentamente il braccio del tifoso che effettivamente aveva disegnato un campo da tennis accompagnato da una frase: "There is no way around the hard work. Embrace it. Federer R . – si legge sul braccio del tifoso che si è fatto trascrivere proprio una frase dello svizzero che tradotta significa – Non c'è modo di aggirare il duro lavoro. Abbraccialo" .

Il video termina proprio con l'abbraccio fra i due e le foto di rito che il tifoso pubblica sul proprio account accompagnandole a una didascalia: "Il giorno in cui mi sono tatuato Roger Federer ero sicuro che un giorno l'avrei incontrato e gli avrei mostrato che era sotto la mia pelle. Continua a sognare e a lavorare sodo, perché sognare ci fa dare il massimo e poi tutto è possibile. La magia diventa realtà. È un ragazzo così umile".

The day I did @rogerfederer tattoo I was sure I would meet him one day and show he was under my skin.



Keep dreaming and hardworking, cause dreaming makes us give our best and then everything is possible. Magic comes true.



Such a humble guy!@espn @FernandoNardi pic.twitter.com/vTZmbABGTi — Vinicius Carmona Cardoso (@carmona_vini) June 12, 2022

Nel frattempo nonostante manchi dai campi dallo scorso Wimbledon, Re Roger non si ritira ma, anzi, fa progetti per il rientro. "Se ci sarò anche nel 2023? La mia idea è questa. Sono curioso di vedere a che punto sono, ma ho fiducia. I prossimi tre o quattro mesi saranno fondamentali per capire e definire il mio futuro. Ho delle buone sensazioni per quello che succederà e per come stanno andando le cose" , ha spiegato l'ex numero uno del mondo a Srf Sport.

Poi ha assicurato: "Giocherò la Laver Cup e poi Basilea. Dopo la stagione sarà finita e avrò dunque il tempo di rimettermi in forma per preparare al meglio la prossima stagione. È questo il mio scopo, ma so che devo avere pazienza" . Insomma le voci del ritiro sono ancora lontane e tutti gli amanti del tennis potranno rivederlo in campo quanto prima.

