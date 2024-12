Tocca ai top gun, c'è Sua Maestà Saslong. E Paris è pronto a domarla di nuovo

Ascolta ora 00:00 00:00

Operazione Ciaslat: quando i mondiali del 2031 si celebreranno qui sulla Saslong molti degli atleti in gara oggi avranno attaccato gli sci al chiodo, al netto si intende - di altri ritorni clamorosi come quello «en rose» di Lindsey Vonn, al via domani in superG a Sankt Moritz.

Ora che la coppa del Mondo di sci alpino è finalmente sbarcata in Italia, con il lungo tappone dolomitico fra Gardena e Badia, una cosa è certa: con ogni tipo di neve sono quei dossi fra Ciaslat e gobbe del Cammello a rendere unica, bellissima e temutissima questa pista e questa ouverture made in Italy. Prendi Christof Innerhofer: lui come Vonn ha 40 anni. Appena festeggiati con un piccolo party al volo con il fan club, presente in massa ai piedi del Sasso Lungo: «Nei primi 10 anni della mia vita da sciatore non ho mai digerito queste onde, ora le amo: ho il mio modo di affrontarle, perché con gli sci lunghi bisogna capire come fare», dice Inner che ammette: «Sciando, si impara». Certamente qui tutti, però, ricordano che, da una parte, il grande assente sarà il norvegese Alex Kilde e che, dall'altra, proprio davanti a lui, lo scorso anno Dominik Paris ha addirittura vinto in discesa, rompendo un incantesimo lungo 22 anni dopo l'ultimo sigillo azzurro firmato Kristian Ghedina, su una pista che non ha mai sorriso troppo agli azzurri: «Quest'anno vedo tutto diverso o meglio: la pista è uguale spiega Domme ma le condizioni sono cambiate e saranno in evoluzione. C'è più freddo rispetto ai primi giorni, con temperature più basse anche di 20 gradi per il superG; poi tornerà il sole per domenica, dove spero di andare meglio che a Beaver Creek perché non ho iniziato come volevo la mia stagione di discesa».

Colpa del set up: «Ora, però, ho sistemato tutto e mi sento bene», assicura il campione che fa un suo pronostico: «È probabile che qualcuno con numeri alti possa fare buoni tempi, soprattutto se verrà il freddo, ma è inutile pensarci troppo: ognuno deve fare la propria gara».

Sotto i baffi se la ridono i canadesi che hanno dominato le prove con James Crowford. Ma accanto a lui c'è Mattia Casse che di questa pista si dice «innamorato».

E pare ricambiato dato che il piemontese ha chiuso bene, primo e secondo, nei rispettivi training. Oggi tutti in superG, domani la discesa (Dirette Tv Raisport ed Eurosport alle 11.45). Le signore, intanto, si scaldano in Svizzera, dove, domani e domenica, ci saranno sue superG.

Dirette Tv 10.30 e 11