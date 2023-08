Tonali, mister 80 milioni subito da Premier: i conti alla fine

Il debutto inglese di Sandro Tonali è un colpo al cuore dei milanisti romantici e nostalgici. Al suo gol, dopo appena 6 minuti, contro l'Aston Villa si aggiunge una prova di grande spessore calcistico per il successo numero uno del Newcastle con il terzo e quarto gol ispirati sempre dal piede di Sandrone nostro. Già è sempre Sandrone nostro perché può anche tornare utile per il ct Roberto Mancini che lo ha poco considerato di recente e a giugno l'ha spedito di rinforzo all'under 21 con scarsi risultati. Che Tonali potesse e dovesse debuttare come un protagonista sulla scena della Premier league, c'era un forte sospetto per qualche motivo elementare. Per le sue caratteristiche innanzitutto che sembrano fatte apposta per eccellere in quel torneo nel quale dai tempi di Zola non abbiamo avuto grandi interpreti. Anzi spesso si è realizzato il percorso inverso con precipitosi ritorni al calcio italiano nella convinzione che il nostro è un torneo fisicamente meno impegnativo ma tatticamente più formativo. Per Tonali, probabilmente, non c'è questo rischio. E non solo per la giovane età ma per la capacità di resistere a certi livelli accettando i duelli, come fece con Barella nel derby di Milano, oppure con altri rivali molto qualificati, col Tottenham e col Napoli in Champions, perché è fatto apposta per giocare così. E perché in compagnia di un altro sodale, Bennacer oppure Kessiè, per qualche tempo ha retto il peso del centrocampo milanista senza marcare visita, senza chiedere di fermarsi o di riposare, magari trovando l'energia speciale che all'Olimpico, contro la Lazio, nell'attimo fuggente gli suggerì di spostare Acerbi e di allungare il piede destro per toccare quel pallone decisivo che diede il via alla cavalcata tricolore. Può essere che si moltiplichino, lungo il cammino del Newcastle, i vedovi inconsolabili di Sandro Tonali ma poi dipenderà dal rendimento dei suoi successori in maglia rossonera la contabilità complessiva. Di sicuro grazie a Tonali, il Milan di Furlani-Moncada e Pioli ha allestito un potenziamento straordinario della rosa a disposizione, titolarissimi e panchina compresa. Che senza l'incasso degli 80 milioni ricevuti dalla cessione di Sandrone nostro non sarebbe mai arrivato.