Milan, scatta l'allarme: chi va al Var contro il Torino...

Milan, Napoli e Inter si preparano al rush finale di questo intenso ed equilibrato campionato che potrebbe davvero decidersi all'ultima giornata. I rossoneri di Stefano Pioli, nel prossimo turno, affronteranno il Torino di Ivan Juric a domicilio, i agazzi di Luciano Spalletti ospiteranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi ospiteranno il Verona di Igor Tudor. Nelle ultime ore, però, sta facendo discutere la designazione del Var di Torino-Milan: ovvero Massimiliano Irrati che ha tanto fatto arrabbiare la Juventus nel derby d'Italia contro l'Inter appena andato in archivio.

A dire il vero sia il direttore di gara che il Var Paolo Silvio Mazzoleni sono stati entrambi pienamente "promossi" dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi e dunque l'assegnazione di Massimiliano Irrati al Var per la sfida tra i granata e i rossoneri è in realtà una normale conseguenza del turnover dei direttori di gara. A dirigere la sfida tra la squadra d di Juric e quella di Pioli ci sarà l'esperto Daniele Doveri della sezione di Roma.

Sfida delicata

Quella tra Torino e Milan sarà una sfida molto delicata anche perché i rossoneri giocheranno il loro match dopo aver già conosciuto i risultati degli avversari. L'Inter giocherà come detto contro il Verona al Meazza mentre il Napoli ospiterà l'ostica Fiorentina che tre settimane fa impose proprio l'1-1 casalingo ai nerazzurri. Irrati al Var non fa stare tranquilli i tifosi del Diavolo anche se a onor del vero il fischietto toscano è stato promosso dai vertici arbitrali che hann approvato tutte le sue decisioni prese in una sfida ad alto quoziente di difficoltà come Juventus-Inter.

Il rigore concesso all'Inter per il doppio fallo Alex Sandro-Morata su Dumfries,, grazie all'on field rewiev e al Var Mazzoleni, la scelta di far ribattere il penalty ai nerazzurri per l'ingresso anticipato di De Ligt in area di rigore bianconera e la punizione, e non il calcio di rigore, comminato da Irrati ai bianconeri per il contatto Bastoni-Zakaria hanno convinto l'Aia e Gianluca Rocchi che ha deciso di affidargli il dedicato compito di sedersi dietro al Var per Torino-Milan, una delle sfide decisive nella lotta allo scudetto.