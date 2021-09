Tragedia in Superbike: morto il cugino 15enne di Viñales

L'ennesima tragedia sconvolge il mondo del motociclismo. Dean Berta Viñales, è morto ad appena 15 anni sul circuito di Jerez, a causa di un incidente avvenuto durante la gara di SuperSport 300. Cugino del più famoso Maverick, nuovo pilota dell'Aprilia, il giovane spagnolo aveva riportato gravi lesioni alla testa e al torace. Sul posto sono immediatamente giunti mezzi sanitari e Dean Berta Viñales è stato soccorso in pista, in ambulanza e presso il centro medico del circuito. Nonostante tutti gli sforzi del personale medico del circuito, il Medical Center ha annunciato il suo decesso. La notizia è stata poi confermata dal sito ufficiale della Superbike, che ha salutato lo sfortunato pilota con un messaggio di commiato. A seguito dell'incidente, il resto del programma di oggi è stata annullato.

We’re deeply saddened to report the loss of Dean Berta Viñales.



The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed.



The whole motorcycle racing world will miss you, Dean. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl