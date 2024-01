Dopo tre anni divorzio Roma-Pinto

Rivoluzione Roma. Ieri pomeriggio il club capitolino ha annunciato l'addio del General Manager Tiago Pinto, che lascerà la Capitale dopo 3 anni. Una separazione consensuale che si consumerà il prossimo 3 febbraio, ovvero a mercato invernale concluso. Nel futuro del general manager portoghese ci sarà l'Arabia Saudita (l'Al Nassr lo corteggia da tempo) o la Premier League (occhio al Tottenham); mentre in casa giallorossa è caccia al sostituto. Due opzioni: la prima è il direttore tecnico del Monza Francois Modesto, che ha già lavorato con il Ceo giallorosso Lina Souloukou all'Olympiacos. Occhio però anche alla candidatura dell'ex Milan Ricky Massara, che ha già lavorato nella Capitale e ricevuto una chiamata perlustrativa nei giorni scorsi. Intanto nelle prossime settimane andrà sciolto il nodo riguardante Josè Mourinho: lo Special One ha dato la propria disponibilità a restare sulla panchina romanista, rinnovando il contratto fino al 2026. Tutto ok? Macché! I Friedkin non sembrano totalmente convinti di proseguire col portoghese e starebbero valutando per la prossima stagione altri candidati come Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano. Il colpo del giorno lo piazza il Napoli, che è a un passo dal chiudere l'acquisto di Lazar Samardzic dall'Udinese per 20 milioni più bonus. Per il centrocampista serbo pronto un contratto fino al 2028 da 2,1 milioni a stagione. Gli azzurri sfidano il Tottenham per Dragusin, che il Genoa valuta 30 milioni. Intanto Buchanan ieri ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto, che lo legherà all'Inter fino al 2028.