Treviso fa un figurone e spaventa Milano

I pasticcini per il trentesimo scudetto restano sullo stomaco dell'Armani che soltanto nei 3 minuti finali stacca una bella Treviso, prendendosi una vittoria (86-80) che per Ettore Messina sarà un mattone.

Giornata di festa che veleno Vitucci stava rovinando mentre il popolo del forum chiamava chi l'ha visto vedendo Mirotic perdersi in bicchieri di acqua salmastra, almeno fino ai 5 minuti finali dove trovava 9 dei suoi 12 punti punti e gli applausi. Cosa che non si può dire per Maodo Lo, mentre il Poythress della Georgia con passaporto ivoriano che aveva deluso in supercoppa è l'unico che si è battuto bene dall'inizio alla fine, segnando anche 16 punti per non far scappare Treviso che dopo 10' era avanti di 7 punti e a metà gara era ancora a più 2 (38-40) seguendo le fantasie di Booker, 10 assist alla fine e 13 punti. Ci ha pensato come al solito Shields, 22 punti, visto che gli altri vagavano come fantasmi. La famosa difesa Armani per troppo tempo sembrava un budino facile da mangiare.

La paura della figuraccia davanti a vecchi leoni come Premier e Ferracini, il fuoco che arrivava dalla panchina, ha evitato che la festa diventasse processo, nella speranza che venerdì ad Istanbul ci sia una squadra ben diversa.

Non tanto diversa, invece dalla supercoppa è apparsa Tortona dove Venezia è stata implacabile (76-60) alla fine trascinata dal Wiltjer trovato in Cina che con i suoi 19 punti ha fatto dimenticare il bidone di Caboclo.

Le ferite di supercoppa hanno tenuto anche Brescia sull'orlo del burrone e soltanto alla fine ha trovato i punti per battere una bella Pesaro 81-79, rimontando il 15 a 22 del terzo quarto che aveva di nuovo gelato tifosi rimasti senza parole dopo il bagno con la Virtus (che ieri ha battuto Scafati per 81 a 75). Il risultato a sorpresa della prima giornata è quello di Sassari incerottata che ha scoperto la forza della nuova Napoli: solida efficace al pala Serradimigni dove ha battuto l'ex Bucchi 111-90 con il polacco Sokolowski che si è presentato segnando 6 tiri su 9 da 3, 23 punti, 3 in più del veterano croato Zubcic, 33 anni.