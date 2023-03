Troppe partite urge una dieta

Una ricerca della Figc di sei anni fa diceva che l'Italia è il Paese più calciofilo d'Europa. E ogni italiano parla di pallone in media 8 ore alla settimana. Va bene, siamo un po' malati. Non completamente fessi. Il calcio ci appassiona, ma il calcio in tv comincia ad essere un'ossessione: roba da analisi psichiatria, se non ci daremo una calmata. E non stiamo a soffermarci sui casi made in social. Non è possibile (pensabile) infilare la testa nella tv e derivati, per ore e giorni senza mai un attimo di pace, riposo per occhi e orecchie. Quello che prima era il fremito dell'attesa, ora è lo sbuffo della noia. Direte: gli attori ci mettono del loro nel propinarci il peso dell'overdose. Ma non basta. La serie A oramai è un trenino di proposte senza fine. Seguono Champions, Europa league, Conference league, a cui si aggiunge il pacchetto nazionali che, una volta, era limitato ad Europei e mondiali. Oggi c'è di più, molto di più. E come tutti sanno: il troppo stroppia. Stupisce l'idea che produrre e proporre pallone in abbondanza lo renda più attrattivo. Semmai il contrario: meno partite e più attrazione, meno partite e più attesa, più voglia di gustare. Tanto i prezzi non cambieranno, perché quello è il trend. Lo spettacolo calcio non perderà audience e like, sarà la proposta eccessiva il vero nemico. Qualcuno se ne sarà già accorto. Vien detto: la serie A è un prodotto e deve espandere il mercato. Per tutta risposta la Lega calcio propone alle 12,30 (orario appetibile a Oriente) partite spesso insulse perfino per il pubblico italiano. Tutti sappiamo quali siano le squadre che fanno audience. Lo sport in tv è sempre stata una passione nazionale, non a caso La domenica sportiva partì (sperimentazioni a parte) 50 anni fa (11 ottobre 1953), ancor prima del via ufficiale (3 gennaio 1954) dei programmi Rai. Nel 1970 venne inventato 90° minuto. Paragonato ad oggi era calcio da dieta rigida. Però meglio che finire in indigestione.