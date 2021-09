Ronaldo cambia subito casa: ecco cosa è successo

Si sa che le "stelle" del calcio, spesso e volentieri, siano capricciose e molto pretenziose. Cristiano Ronaldo, in questo senso, non fa eccezioni: nemmeno il tempo di trasferirsi in una super villa da 6 milioni di sterline alle porte di Manchester che il campione portoghese, la compagna Georgina ed i 4 figli hanno rifatto le valigie e cambiato abitazione. Il motivo? Pecore troppo "rumorose".

"Di notte non chiudeva occhio"

Al quotidiano britannico The Sun, una fonte del luogo ha rivelato. “ Sebbene la proprietà sia bellissima ed è immersa in campi ondulati e boschi, era anche vicina alle pecore che sono molto rumorose la mattina presto". Insomma, il belare delle pecore nemmeno fossero colpi di cannone o rintocchi continui dei campanili delle chiese di campagna, hanno fatto perdere il sonno al neo attaccante dello United che è stato "costretto" a cambiare residenza. Ma non è tutto: un'altra ipotesi che circola in Inghilterra è che questo improvviso trasferimento sia in parte dovuto anche a motivi di sicurezza. " Aveva un sentiero pubblico attraverso la terra e la strada davanti dava una vista all'interno dei suoi cancelli ": dopo gli anni a Torino, sappiamo bene che il portoghese sia un amante della privacy anche fuori dal campo. Che le pecore belanti siano soltanto una scusa? Chi lo sa.

La sua nuova "casa"

Niente paura: Ronaldo adesso si consola con una villa da 3 milioni di sterline nel Cheshire, una contea non lontana da Manchester: al suo interno, secondo quanto riporta il The Mirror, ci sarebbero una sala cinema, una piscina e un garage con quattro posti auto. Abbastanza confortevole. Dispone di telecamere a circuito chiuso, cancelli elettrici ed è pattugliato da guardie: secondo gli agenti immobiliari, la proprietà è unica grazie ai suoi " giardini che schermano la casa dalla vista ", nonostante sia a pochi passi dalla vita notturna. Nella prima vita di CR7 al Manchester United (dal 2003 al 2009), aveva già vissuto nella stessa zona di questa seconda abitazione, motivo per cui sembra essersi riambientato subito tanto che " gli s embra di essere a casa ", rivela un'altra fonte. " Ronaldo è un vero professionista che punta molto sul riposo e sul recupero dopo le partite, quindi è stato deciso che era meglio se lui e la sua famiglia si trasferissero ".

Ronaldo "The Goat"