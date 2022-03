Perché Maignan fa dimenticare Donnarumma

Il Milan ha vinto in maniera solida contro l'Empoli di Andreazzoli e approfittando dell'ennesimo passo falso dell'Inter si è pure preso la vetta della classifica in solitari a quota 63 punti, a più 4 sull'Inter. Anche se i nerazzurri dovessero vincere il recupero di campionato contro il Bologna sarebbe sempre a meno uno dai rossoneri che ora sono i veri artefici del loro destino: in caso di 9 vittorie nelle ultime nove giornate infatti vincerebbe il suo 19esimo titolo.

Contro i toscani è bastato un gol estemporaneo del giovane difensore che ha piazzato la sfera nel sette con un bel tiro di sinistro, non il suo piede, a giro che non ha lasciato scampo a Vicario. In questa stagione, inoltre, in tanti si sono accorti dell'importanza di Maignan in porta visto che ha compiuto una parata decisiva su Luperto sul risultato di 1-0 ma è stato anche determinante sulla rete di Kalulu.

Lo schema

Maignan si è infatti andato a posizionare a metà campo, sul lato, per dare alcune direttive ai suoi compagni che si stavano posizionando in barriera per dare fastidio a Vicario. Nell'immagine si vede il portiere francese che gesticola, urla qualcosa in direzione di Saelemaekers e compagni, con i calciatori del Milan che seguono le sue indicazioni.

Maignan che dispone la nostra barriera sul calcio di punizione a nostro favore, è la cosa più bella di tutta la partita, dopo il gol di Pierino. pic.twitter.com/XDsCSRbY4V — Guglielmo Mastroianni (@gumas75) March 12, 2022

La punizione di Giroud finirà sulla barriera ma sulla respinta ci penserà Kalulu con un bel tiro a giro a sbloccare la partita che regalerà poi i tre punti ai ragazzi di Stefano Pioli che ora più che mai credono allo scudetto. Anche il tecnico rossonero ha parlato di quell'azione e ha elogiato Maignan: "Il suo posizionamento? Così fanno le squadre che vogliono vincere le partite, la comunicazione è troppo importante, anche per mettere a posto i compagni. Mike cerca sempre di capire come ci muoviamo o come difendiamo, è dentro la partita".

Maignan ha cancellato Gigio

ll portiere francese arrivato in estate dal Lille per una cifra vicina ai 15 milioni di euro ha cancellato con un colpo di spugna il "traditore" (a dire della maggior parte dei tifosi rossoneri) Gigio Donnarumma. Il numero uno transalpino non ha fatto affatto rimpiangere il 23enne di Castellammare di Stabia con prestazioni di livello, personalità e tanta umiltà componente fondamentale per giocare in una grande squadra come il Milan. I compagni di reparto si fidano ciecamente di lui e in campo questa cosa si percepisce: ormai Donnarrumma rappresenta il passato del Diavolo, Maignan il presente e il futuro.