"Non si possono fare...". Lukaku nei guai al Chelsea

Il Chelsea di Thomas Tuchel ha perso per 1-0 il big match contro il Manchester City e ancora una volta Romelu Lukaku è rimasto a secco non risultando decisivi per la sua squadra. Al termine del match l'allenatore tedesco dei Blues ha bacchettato il centravanti belga: "Abbiamo avuto davvero diversi problemi coi nostri attaccanti", l'incipit di Tuchel che ha poi riservato una stoccata diretta a Big Rom: "Certe volte Lukaku avrebbe bisogno di mettersi più a disposizione della squadra, ha perso tanti palloni in situazioni buone".

"Abbiamo avuto nove transizioni offensive nel primo tempo e zero tocchi in area" , le sue parole a BT Sport. Lukaku ha di fatto sbagliato un gol "facile facile" tutto solo davanti al portiere brasiliano dei Citizens Ederson, a inizio ripresa. "Per noi la mancanza di precisione degli attaccanti è stata un grosso problema. Abbiamo perso tanti palloni anche facili. Certe volte Lukaku avrebbe bisogno di mettersi più a disposizione della squadra, ha perso tanti palloni senza pressione e in situazioni promettenti. Ha anche avuto una bella occasione, quindi è comunque inserito. Ovviamente vorremmo servirlo, ma lui fa parte della squadra e deve mettersi a disposizione. Lì davanti possiamo e abbiamo bisogno di fare molto meglio".

Rapporti logori

Dopo soli 5 mesi i rapporti tra Lukaku e l'allenatore del Chelsea sono ormai ai minimi termini e anche la società è irritata per quanto sta succedendo. Roman Abramovich ha infatti sborsato 115 milioni di euro per strapparlo all'Inter e oltre a questo gli garantisce un ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione. Il belga compirà tra l'altro 29 anni il prossimo 13 maggio, è giovane ma non è più di primo pelo e per questa ragione la paura della società e dei suoi tifosi è che sia stato un investimento a perdere.

8 i gol in 22 presenze di Lukaku tra Premier, Champions League ed FA Cup: troppo poco per uno dei giocatori più pagati dell'ultima sessione di calciomercato. L'ipotesi di vederlo lontano da Stamford Bridge a gennaio è di fatto impossibile ma a fine anno non è così utopico. Lukaku, dunque, potrebbe lasciare per la terza volta i Blues e ancora una volta senza fortuna. La sua voglia di tornare in Premier League, in quel club che l'ha lanciato e fatto conoscere al grande calcio si sta trasformando in un incubo per Big Rom che starà sicuramente meditando sulla scelta fatta in estate. Anche i tifosi dei Blues stanno iniziando a farsi molte domande: chissà che ne sarà di un attaccante che per due anni ha fatto il bello e il cattivo tempo in Serie A ma che ora sembra smarrito in Premier League.