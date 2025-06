Tudor si "stabilizza" alla Juve. Pisa, piace Pirlo al posto di Inzaghi

Ascolta ora 00:00 00:00

Avanti insieme. Crescono le quotazioni per la permanenza di Igor Tudor sulla panchina della Vecchia Signora. Il buon finale di stagione e l'accesso alla Champions League potrebbero valere la conferma al tecnico croato alla guida della Juventus. Anche perché le alternative (da Roberto Mancini a Marco Silva passando per Stefano Pioli) non convincono del tutto. Nel frattempo si avvicina il ritorno in società di Matteo Tognozzi, che avrà un ruolo centrale nell'area tecnica. A quest'ultimo si deve tre anni fa l'intuizione Kenan Yildiz, che dovrebbe essere presto blindato col rinnovo del contratto fino al 2030.

Sempre molto attivo il Milan che lavora alla cessione di Theo Hernandez: il terzino sinistro, infatti, non rientra più nei piani del club, tuttavia il francese non appare propenso ad accettare il corteggiamento degli arabi dell'Al Hilal. Da un gioiello transalpino all'altro: il Diavolo aspetta ora da Mike Maignan una risposta alla proposta di prolungamento del contratto fino al 2028. Capitolo Leao: il portoghese non è sul mercato per Tare e Allegri che ci puntano forte, al netto del corteggiamento sempre più serrato da parte del Bayern Monaco nei confronti del Diez rossonero. Per quanto riguarda Reijnders, invece, il Manchester City ha trovato l'accordo con l'olandese per un quinquennale da 8 milioni a stagione, ovvero più del doppio di quanto l'ex AZ percepisce ora a Milano (3,5 milioni annui). Per dare il via libera alla cessione Furlani chiede però almeno 70 milioni. Svolta già completata intanto sulle panchine della Capitale: la Lazio ha ufficializzato il ritorno di Maurizio Sarri a soli 14 mesi dall'addio. Toccherà al tecnico toscano riportare in Europa i biancocelesti che nell'ultima stagione sotto la guida di Marco Baroni (può ripartire dal Torino) hanno bucato l'obiettivo. Da una sponda all'altra del Tevere, dove si attende solo l'annuncio per Gian Piero Gasperini alla Roma. L'ex condottiero della Dea firmerà un triennale da 5 milioni più 2 di bonus a stagione.

Per rimpiazzarlo a Bergamo pensano a Thiago Motta, Raffaele Palladino e Stefano Pioli, quest'ultimo sondato anche dalla Fiorentina. In settimana la decisione. Infine possibile staffetta tra Campioni del Mondo 2006 a Pisa: Pippo Inzaghi, infatti, è al passo d'addio coi nerazzurri. Al suo posto può arrivare Andrea Pirlo.