Ucraina, campionato sospeso. Paura per De Zerbi e il suo staff

Si ferma il calcio in Ucraina. Nella notte sono arrivati i primi bombardamenti da parte della Russia nelle principali città ucraine, ora la Federcalcio ha annunciato lo stop al torneo. “A causa dell’imposizione della legge marziale, il campionato è stato sospeso” , il breve comunicato diramato sui canali ufficiali.

La Premier League ucraina sarebbe ricominciata domani, venerdì 25 febbraio, con l’anticipo tra Minaj e Zorya, ma i nuovi e tragici sviluppi della crisi hanno costretto le autorità sportive a sancire la sospensione del torneo. “Resisteremo” , il messaggio lanciato su Twitter dallo Shakhtar Donetsk, accompagnato dalla bandiera dell’Ucraina sventolante. Ma c’è grande preoccupazione per il tecnico italiano Roberto De Zerbi e il suo staff (il vice allenatore Davide Possanzini, l’allenatore dei portieri Giorgio Bianchi, i preparatori Vincenzo Teresa, Agostino Tibaudi e Marcattilio Marcattili e gli assistenti Michele Cavalli e Paolo Bianco, ndr). I “minatori” sono bloccati in un hotel di Kiev e, come consigliato dall’ambasciata italiana, non possono lasciare la struttura, se non per “spostamenti necessari” .

"Me ne sto in camera, è una brutta giornata. Ho aspettato a lungo che la federazione sospendesse il campionato, fin da quando è successo quel che é successo col Donbass. Però non mi sono mosso, perchè io sono qui per fare sport e non potevo girare le spalle al campionato, ai tifosi che ci seguono” , le parole di Roberto De Zerbi a Italpress: “Ho tredici ragazzi brasiliani, il mio staff... potevamo tornare a casa almeno fino a quando non ci fosse stata sicurezza, no, abbiamo aspettato. Stanotte ci hanno svegliato le esplosioni" .