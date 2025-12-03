Udinese in versione "Tafazzi". E la Signora si fa bella...

Un gol per tempo e la Juventus, battendo 2-0 l'Udinese, si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la vincente di Atalanta-Genoa: Spalletti festeggia così la terza vittoria di fila e si prepara nel migliore dei modi per la grande sfida di domenica sera al Maradona' di Napoli, ovvero lo stadio dove ha vinto uno storico scudetto.

A leggere le formazioni, si capisce che nessuno ha intenzione di scherzare: in campo ci sono infatti sia Yildiz che Zaniolo, ovvero i due gioielli che illuminano le rispettive squadre. Quello che però succede sul campo è che la Juve si dimostra subito cattiva e agonisticamente viva, mentre l'Udinese si lascia aggredire senza mai trovare il modo di ripartire. Tanto per cambiare, è Yildiz (7) ad accendere la luce con due conclusioni dal limite, la prima volta partendo da sinistra e la seconda da posizione più centrale. Il canovaccio della partita non cambia, almeno fino al vantaggio dei padroni di casa: il solito McKennie (6,5), diventato pressoché imprescindibile per Spalletti, mette palla in mezzo dalla destra trovando la deviazione decisiva del 17enne Palma (4,5), in anticipo su David. A proposito, il canadese (6) si rivela più dentro la partita di altre volte e, se non fosse per un leggero fuorigioco (dubbio, nonostante il Var), segnerebbe anche un gran gol con un sinistro da posizione quasi impossibile. Invece, a metà gara il vantaggio della Juve è di una sola rete: friulani comunque mai pervenuti, né con Zaniolo (5,5) né tanto meno con Buksa (4,5) o con il tanto atteso Atta (5). Di Gregorio rimane inoperoso anche per buona parte della ripresa, mentre Yildiz prova a piazzare la palla all'incrocio: quando, grazie al Var, Fourneau (6) concede il rigore alla Juve (pestone di Palma a Cabal: trasformazione del neo entrato Locatelli), la partita sostanzialmente si chiude con venti minuti di anticipo.

Nel recupero, gol annullato a Openda.

Le altre gare degli ottavi di Coppa Italia: oggi ore 15 Atalanta-Genoa, ore 18 Napoli-Cagliari, ore 21 Inter-Venezia; domani ore 18 Bologna-Parma, ore 21 Lazio-Milan. Tutte le gare in diretta su Italia 1.