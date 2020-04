Uefa-Eca trovano l'accordo: Champions ed Europa League ad agosto

Il calcio si sta preparando ad una lenta e graduale ripresa con l'Uefa che ha già affermato che darà la priorità ai campionati nazionali. Champions ed Europa League, dunque, per la prima volta nella storia si svolgeranno in piena estate con il massimo organismo europeo, presieduto dal Aleksander Ceferin che sta cercando di trovare una soluzione per venire incontro alla esigenze di tutti i club ma soprattutto per cercare di archiviare il prima possibile il 2019-2020 per non intaccare il 2020-2021 che partirà per forza di cose più tardi rispetto alla previsioni.

Secondo quanto riporta Cadena Ser, Eca e Uefa avrebbero trovato un accordo per concludere nel giro di poco tempo sia la Champions che l'Europa League, nel giro di due tre settimane. Le partite sarebbero risputate su campo neutro, senza pubblico e in gara secca. Nei giorni scorsi si era parlato di diverse opzioni sul tavolo: 1) di finire Champions ed Europa League giocando tutte le partite, 2) con una final eight, 3) con una final four, 4) in gare secche e in campo neutro. Sembra essere dunque, questa, la soluzione prescelta per snellire il tutto in una stagione tormentata dalla pandemia da coronavirus che ha sconvolto il mondo intero.

Champions League

In Champions la situazione è delineata al 50% con Atalanta, Lipsia, Atletico Madrid e Psg che hanno staccato il pass per i quarti di finale avendo sconfitto Valencia, Tottenham, i campioni in carica del Liverpool e Borussia Dortmund. Mancano ancora da disputare il ritorno degli ottavi Juventus-Lione (1-1 all'andata), Barcellona-Napoli (1-1 all'andata), Manchester City-Real Madrid (2-1 all'andata) e Bayern Monaco-Chelsea 3-0 all'andata). Dall'esito di queste quattro sfide saranno poi sorteggiati i quarti in gara secca, dunque 4 partite, e poi a seguire semifinali, due in totale e la finale.

Europa League più complessa

In Europa League le due italiane Inter e Roma non hanno mai disputato l'andata degli ottavi di finale mentre le altre sei partite si sono disputate. Nerazzurri e giallorossi, dunque, giocheranno il loro ottavo in campo neutro e in gara secca mentre resta da stabilire se per le altre sei partite verrà tenuto buono il risultato dell'andata o se si giocherà lo stesso il ritorno. Cinque su sei partite hanno avuto un vincitore: solo Olympiakos-Wolverhampton è terminata sul punteggio di 1-1. Le prossime settimane saranno decisive per il ritorno del calcio ma prima dovranno ripartire i campionati con la Bundesliga che dovrebbe essere la prima a ripartire, a cascata poi toccherà a Ligue 1, Liga e Serie A, ultima a ripartire, in teoria, la Premier League.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?