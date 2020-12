Uefa Nations League, sorteggiate le semifinali. Italia-Spagna e Francia-Belgio

L'Italia di Roberto Mancini se la vedrà contro la Spagna di Luis Enrique nella semifinale delle final four di Uefa Nations League 2020-2021. La sfida tra gli azzurri e le Furie Rosse si disputerà il 6 ottobre 2021 allo stadio San Siro di Milano. L'urna di Nyon ha deciso che la nazionale di Mancini dovrà sfidare gli iberici mentre nell'altra semifinale, che si giocherà il 7 ottobre all'Allianz Stadium di Torino, metterà di fronte la Francia di Didier Deschamps e il Belgio del ct Roberto Martinez.

La finale 3-4 posto si giocherà il 10 ottobre sempre in casa della Juventus mentre la finale per decretare la nazionale che vincerà la seconda edizione della Uefa Nations League si disputerà al Meazza. Il bilancio tra le due nazionali è sostanzialmente in parità con 12 vittorie spagnole, 10 azzurre e con 13 pareggi nei 35 precedenti. La speranza è che per quelle date gli stadi di Inter, Milan e Juventus possano essere gremiti di tifosi che in questi mesi sono stati estromessi dagli impianti per via della pandemia da coronavirus che ha travolto il mondo intero.

Italia favorita?

L'Italia si presenta a questa final Four di Uefa Nations League con grande fiducia dato che ha dimostrato di essere una delle nazionali più forti e con più talenti anche se non sarà facile avere la meglio in primis della Spagna ed eventualmente in finale di una tra il belgio di Lukaku e la Francia di Mbappé. Gli azzurri hanno chiuso il proprio girone al primo posto davanti all'Olanda con 12 punti senza mai perdere una partita. La nazionale di Mancini, però, si concentrerà prima su Euro 2021 con il grande obiettivo di tornare alla vittoria a distanza di 53 anni dall'ultima volta, nel 1968. Gli azzurri, però, vorranno anche cercare di vincere per la prima volta la Uefa Nations League succedendo così al Portogallo di Cristiano Ronaldo che si era aggiudicata per la prima volta questa nuova competizione.

Mancini ci crede

Il ct della nazionale Roberto Mancini ha commentato a caldo il sorteggio con le Furie Rosse: "Sarà una bella sfida quella con la Spagna. Sono un po' come noi, hanno cambiato diversi giocatori confermando alcuni elementi esperti, come Sergio Ramos, e sono tornati molto forti. A queste Final Four partecipano forse le quattro migliori nazionali in Europa. E alla fine... vinceremo noi. La Spagna riuscita a rimettere in piedi una nazionale forte, magari più verticale di un tempo, ma comunque tecnica. Il gioco un po' si avvicina a quello del passato e penso che sarà una partita molto bella. Sergio Ramos? Penso sia da anni uno dei migliori difensori al mondo. È fortissimo perché molto tecnico, carismatico, e sicuramente il giocatore più importante del Real Madrid e della Spagna, perché dà quel carattere importante che serve".

