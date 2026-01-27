Un'Italia da record: 196 atleti ai Giochi

Il Coni ha ufficializzato la lista degli atleti italiani convocati per i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, aprendo ufficialmente il conto alla rovescia verso l'evento più atteso dello sport azzurro. Saranno 196 gli atleti in gara, di cui 103 uomini e 93 donne, numeri che rappresentano il record assoluto di partecipazione italiana a un'Olimpiade invernale. Mai l'Italia aveva schierato una delegazione così ampia. Il precedente primato risaliva a Torino 2006, quando gli atleti furono 184. Un dato che testimonia la crescita del movimento e le ambizioni di una squadra chiamata a ben figurare davanti al pubblico di casa. Alla spedizione si sono aggiunti oggi i 109 atleti degli sport della neve 56 uomini e 53 donne che vanno a completare il gruppo degli 87 azzurri degli sport sul ghiaccio già selezionati la scorsa settimana. In totale, l'Italia sarà rappresentata in 16 discipline, tra ghiaccio e neve.

La lista dei convocati unisce giovani promesse ed esperti campioni. Spiccano i nomi della sedicenne Giada D'Antonio e della 17enne Anna Trocker, entrambe nello sci, simbolo di un ricambio generazionale già in atto. All'estremo opposto c'è il veterano Roland Fischnaller, snowboarder altoatesino che a 45 anni parteciperà alla sua settima Olimpiade, un primato assoluto per l'Italia negli sport invernali.

Quattro atleti della spedizione erano presenti anche a Torino 2006: Arianna Fontana (short track, foto), Joel Retornaz (curling), Alessandro Pittin (combinata nordica) e lo stesso Fischnaller, a testimonianza di carriere straordinarie e longeve.

Intanto rientra la polemica sollevata su Abdon Pamich (ex campione della marcia, oggi 92enne): nessun abbandono per strada dopo aver fatto il tedoforo a Vicenza. Sia Fondazione sia il diretto interessato hanno smentito.