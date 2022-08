"Vale, il suo aiuto per andare forte"

Missione compiuta. Con la vittoria a Silverstone, la quarta stagionale, Pecco Bagnaia balza in terza posizione in Campionato e accorcia a -49 la distanza dalla vetta della classifica. Un successo per niente scontato, frutto del lavoro del team e non solo. «Non è stato facile. Tutto il weekend abbiamo faticato a trovare aderenza, tanto che ero rimasto fuori dai 10 in FP2. Abbiamo lavorato molto con il team, cambiato le geometrie, ma alla fine decisiva è stata la scelta delle gomme», ha raccontato il torinese che dall'Inghilterra rilancia la corsa al titolo iridato. «Anche se mi trovavo meglio con la soft, in gara abbiamo scelto la media. Sapevo di dover gestire la gomma soprattutto all'inizio. Non è stato semplice perché la moto scivolava molto. Ho cercato di fare la differenza in frenata chiudendo tutte le porte a un incisivo Maverick Viñales. Ogni vittoria è speciale, ma questa la metto tra le più belle e devo ringraziare il team».

Bagnaia ha confessato poi di aver ricorso all'aiuto di tutti. «Desidero ringraziare i ragazzi della squadra, il mio preparatore Carlo (Casabianca) che con i suoi messaggi vocali mi ha spronato per tutto il fine settimana. E ancora Valentino Rossi. Vale con i suoi consigli mi è stato molto vicino, come sempre del resto. Gli avevo chiesto aiuto su come andare forte su questa pista. Mi ha aiutato moltissimo con la sua esperienza anche nella scelta della gomma media. A questo proposito abbiamo fatto anche un meeting straordinario con Marco Bezzecchi (10°) e Luca Marini (12°). E infine anche Casey Stoner, ho molto apprezzato i messaggi di incoraggiamento».

I complimenti sono arrivati anche dall'ingegner Gigi Dall'Igna: «Non mi aspettavo che Bagnaia vincesse, lo confesso: ha studiato tanto e ha fatto una gara straordinaria. É stato bravissimo a gestire la situazione in corsa». «Ci crediamo al titolo e ci proveremo sino alla fine», ha fatto eco Paolo Ciabatti. Al titolo ci crede anche l'Aprilia, saldamente seconda in campionato. «Ci aspettavamo di poter essere competitivi», commenta Romano Albesiano, direttore tecnico di Aprilia Racing, «anche perché fin dai primi test abbiamo dimostrato velocità e crescita. Pensare di poter lottare contro il Campione del Mondo a metà stagione, però è stata una bella sorpresa. Siamo molto orgogliosi dei progressi fatti della RS-GP e dei nostri due piloti. Aleix è un guerriero e il suo carattere è servito a spronare tutto il gruppo tecnico. Bravissimo anche Maverick».