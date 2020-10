Valentino Rossi e Federica Pellegrini positivi al coronavirus

Valentino Rossi è l'ennesima "vittima" del coronavirus. Il fuoriclasse di Tavullia ha informato i suoi fan sui social di essere risultato positivo al covid-19: "Purtroppo questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene", inizia così il post del Dottore. Mi sentivo particolare debole e avevo una leggera febbre, quindi ho chiamato subito il medico che mi ha fatto due test. Il risultato del 'test rapido PCR' è stato negativo, proprio come il test che avevo già fatto martedì. Ma il secondo, di cui mi è stato inviato il risultato alle 16:00 di questo pomeriggio, è stato purtroppo positiv", il commento sconsolato del pilota Yahama.

"Sono chiaramente molto deluso per il fatto che dovrò saltare la gara di Aragon. Mi piacerebbe essere ottimista e fiducioso, ma mi aspetto che il secondo round ad Aragon sia un 'no go' anche per me" , la delusione nelle parole di Rossi che ha poi continuato: "Sono triste e arrabbiato perche' ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e anche se il test che ho fatto martedì è stato negativo, mi sono isolato già dal mio arrivo da Le Mans. Comunque, è così, e non posso fare nulla per cambiare la situazione. Ora seguirò il consiglio medico, e spero solo di guarire al più presto".

Senza gara

Rossi sarà costretto dunque a saltare il gran premio di Aaragon in programma questo fine settimana. Valentino è il secondo pilota del motomondiale a risultare positivo dopo l'iberico Jorge Martin che è stato costretto a saltare due gare della Moto2. Resta la grande delusione del Dottore che stava trovando un discreto ritmo gara in questo travagliato 2020 sia per la motogp che per tutto il mondo dello sport.Rossi è dunque risultato leggermente sintomatico e ora bisognerà capire quanto tempo ci vorrà per negativizzarsi per poi tornare subito in sella alla sua M1 per portare al termine uno dei campionati più folli della storia della motogp e dei motori.

Federica Pellegrini positiva

Anche la Divina del nuoto Federica Pellegrini ha annunciato sui social con un lungo videomessaggio di essere positiva al coronavirus: "Scusate la mia faccia", l'esordio della 32enne veneta con la faccia triste e con qualche lacrima in viso. "Ieri sono uscita dalla vasca prima perché non mi sentivo bene e oggi pomeriggio ho iniziato ad avere il mal di gola. Non sono andato in piscina e ho fatto il tampone ed è risultato positivo al coronavirus", le parole della Pellegrini.

"Sono molto dispiaciuta perché sarei dovuta partire per Budapest per gareggiare ma non sarà così. Avevo voglia di tornare in vasca ", il commento di Federica. "Sono tanto dispiaciuta perché mi stavo allenando bene e questa cosa non ci voleva. Cercherò di prendere il lato positivo della cosa anche se ora mi sfugge e ci faremo questi dieci giorni di quarantena", la chiusura della campionessa di nuoto nel suo lungo videomessaggio.

