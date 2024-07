Da Varane a Todibo. Serie A "dépendance" della Ligue francese

Ascolta ora 00:00 00:00

La Serie A targata 2024/25 si appresta a parlare francese. In arrivo, infatti, ci sono diversi calciatori tutti rigorosamente transalpini.

Il primo a sbarcare nel nostro campionato sarà Raphael Varane. Il Campione del Mondo 2018 sarà il volto copertina della campagna acquisti dell'ambizioso Como, che ieri ha chiuso pure l'acquisto dell'ala sinistra irachena Ali Jassim dall'Al Kahrbaa. Tornando a Varane: l'ex Real Madrid (ha vinto 4 Champions League da titolare) firmerà nelle prossime ore con la società dei fratelli Hartono un biennale con opzione per il terzo anno. E non finisce qui: sempre a proposito di gioielli francesi i lariani stanno provando a convincere l'attaccante Anthony Martial (ex Manchester United e attualmente svincolato) ad approdare sul Lago. Riflessioni in corso.

Chi invece ha le idee chiarissime è Jean-Clair Todibo. Il centrale transalpino è ormai un promesso sposo della Vecchia Signora, alla quale ha già detto per un quinquennale da 2,5 milioni a stagioni. Giuntoli è in azione col Nizza per chiudere l'affare in prestito con obbligo di riscatto. Operazione da 33-35 milioni complessivi. E un francese tira l'altro: pure il Milan vuole aggiungerne un altro alla sua collezione. Dopo Maignan (si avvicina il rinnovo fino al 2028 da 6 milioni annui) e Theo Hernandez i rossoneri vogliono il mediano Youssouf Fofana, che ha deciso di lasciare il Monaco.

I rossoneri hanno già l'intesa totale col calciatore per un quadriennale da 3 milioni all'anno, ma non quella col club del Principato che vuole 30 milioni per cederlo e punta a scatenare un'asta con i club inglesi interessati (Manchester United in primis). Ibrahimovic intanto ha chiesto informazioni per lo svincolato Adrien Rabiot, che sta aspettando una chiamata dalla Premier League (la mamma-manager Veronique chiede un triennale da 8-10 milioni all'anno per il figlio più un ricco bonus alla firma). Sempre calde le piste Pavlovic (Salisburgo) ed Emerson Royal (Tottenham). In uscita invece Bennacer (ci sono sirene dall'Arabia Saudita) e Thiaw (il Newcastle ha offerto 30 milioni, ma il Milan chiede di più). La Roma si avvicina a Soulè dalla Juventus per 30 milioni più il 15% sulla futura vendita: si può chiudere entro venerdì. Il Monza riprende Daniel Maldini (Milan) e Stefano Sensi (ex Inter). Infine anche il Bologna può avere il suo Campione del Mondo: rossoblù vicini a incassare il sì dell'ex Borussia Dortmund Hummels. Pronto un annuale da 2 milioni più bonus.

Toccherebbe a lui rimpiazzare il

partente Calafiori, che in settimana volerà all'Arsenal per 50 milioni. Il centrale della nazionale si legherà ai Gunners fino al 2029 (stipendio da 3,5 milioni a stagione più 500mila euro di bonus facili da raggiungere).