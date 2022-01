Il Milan vince. Ma è polemica su Florenzi: cosa è successo

Il Milan ha vinto meritatamente sul campo del Venezia con un 3-0 che non lascia spazio ad alcuna interpretazione. Anche l'allenatore dei lagunari Paolo Zanetti ha ammesso la superiorità degli avversari ed ha bacchettato i suoi ragazzi senza appellarsi agli episodi da moviola che hanno di fatto penalizzato la squadra di casa: "Non voglio attaccarmi agli episodi, non abbiamo perso per questo. Il Milan è una squadra forte e abbiamo fatto degli errori individuali. In queste partite dobbiamo essere perfetti e noi non lo siamo stati". Così il tecnico del Venezia Paolo Zanetti dopo la sconfitta casalinga contro i rossoneri. "Oggi non abbiamo dato il 100% e abbiamo aperto le porte al Milan e questo non mi è piaciuto", il suo commento ai microfoni di Dazn.

Gli episodi incriminati

Sono due, ma anche tre, gli episodi che hanno fatto storcere il naso al Venezia. Al 5' Saelemaekers interviene con la gamba tesa e in maniera molto scomposta su Busio che resta a terra dolorante. Irrati interviene subito sventolando il cartellino giallo al giocatore belga ma in realtà il Var Mazzoleni avrebbe potuto richiamare il collega per andare a rivedere le immagini all'on field rewiev visto il piede a martello e molto alto da parte del calciatore del Milan.

Il secondo episodio incriminato riguarda una nettissima e vistosissima trattenuta di Alessandro Florenzi ai danni di Henry all'interno dell'area di rigore. Minuto 40': l'attaccante francese del Venezia prende posizione e svetta in anticipo sull'ex Roma e Psg che lo trattiene per la maglia sbilanciandolo e facendogli colpire male il pallone in sospensione. Per Irrati non c'è niente e anche per il Var Mazzoleni l'episodio è di poco conto. Di tutt'altro avviso, invece, Zanetti che inizia a discutere animatamente con Florenzi che dice al mister dei lagunari di non averlo trattenuto in maniera veemente anche se le immagini lo smentiscono.