Verso Inter-Milan che vale la finale di Coppa Italia. Ecco come stanno le squadre

Martedì sera l'Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli scenderanno in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. All'andata finì 0-0 e ancora per quest'anno varrà la regola del gol doppio in trasferta: in caso di pareggio con gol, dunque, saranno i rossoneri a passare il turno. Se i nerazzurri vorranno staccare il pass per l'atto finale dovranno o vincere, oppure portare la contesa, tenendo lo 0-0, fino ai tempi supplementari e ai calci di rigore. Tutti questi calcoli, però, in un derby non contano e al Meazza andrà in scena una grande partita tra due delle squadre più forti del campionato che si stanno giocando lo scudetto con il Napoli di Luciano Spalletti.

Qui Inter

Simone Inzaghi avrà tutta la rosa a disposizione con Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Joaquin Correa recuperati per il derby. Il tecnico nerazzurro dovrebbe schierare la formazione tipo con Handanovic in porta, difesa a tre con Skriniar e appunto i due sopracitati de Vrij e Bastoni. Da destra a sinistra Dumfries, Barella, Brozovic (vera fonte del gioco nerazzurro), l'ex Calhanoglu e Perisic. L'attacco dovrebbe essere formato da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. In panchina, però, scalpitano e si candidano per essere decisivi a gara in corso Correa, Sanchez e Gosens, frecce molto importanti all'arco di Simone Inzaghi che vuole raggiungere la finale ma soprattutto vincere la sua prima Stracittadina milanese dopo due pareggi (1-1 all'andata in campionato e 0-0 in Coppa Italia) e una bruciante sconfitta per 2-1 che fu poi l'inizio di una serie di risultati negativi per l'Inter. La squadra nerazzurra ha ritrovato fiducia dopo la sosta per le nazionali con la vittoria sulla Juventus, allo Stadium, che ha dato fiducia. Dopo quel successo altre due vittorie contro Verona e Spezia e ora si punta al quarto risultato utile consecutivo.

Qui Milan

Anche Stefano Pioli potrà contare su quasi tutta la rosa tranne i lungodegenti Simon Kjaer, Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Florenzi. Il tecnico rossonero non sa ancora se recupererà Romagnoli per il centro della difesa ma in caso di debacle dell'ex capitano in mezzo di fianco a Tomori ci sarà Gabbia con Kalulu spostato a destra viste le non perfette condizioni fisiche di Davide Calabria. In porta Mike Maignan e a sinistra Theo Hernandez. A centrocampo Tonali e Bennacer cerniera a schermo della difesa con il ballottaggio Messias/Saelemaekers sulla destra. In mezzo Kessié in vantaggio su Brahim Diaz con Rafael Leao a sinistra e Giroud punta centrale. Anche in questo caso pronti a subentrare a gare in corso Krunic, Diaz e Messias (se dovessero perdere i rispettivi ballottaggi) ma anche il recuperato e imprevedibile Ante Rebic. Il Milan viene da due pareggi e una vittoria, per 2-0 contro il Genoa penultimo e forse mentalmente e fisicamente sta un po' meno bene rispetto ai cugini anche se come detto in una Stracittadina tutto si azzera