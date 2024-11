Per le vie della Capitale con le piccole Duo e Bento

Ascolta ora 00:00 00:00

Roma - La tentazione è forte. Non devi nemmeno allungare il braccio, alzi solo il finestrino a tendina e puoi afferrarlo comodamente.

Cosa? Beh, il piatto di carbonara o di cacio e pepe che è lì a pochi centimetri da te mentre passi con il tuo nuovo quadriciclo che si infila, giusto giusto, e senza infrangere alcuna regola del codice della strada, nelle ZTL, tra i ristoranti che si susseguono nel reticolo di stretti vicoli attorno al Pantheon o a piazza del Popolo.

Ovviamente non siamo caduti nella tentazione di afferrarli quei piatti, ma girare per Roma al volante dei nuovi quadricicli elettrici Duo e Bento di Mobilize è stato gioiosamente adrenalinico.

Marchio del gruppo Renault, Mobilize è impegnato soprattutto nella realizzazione di soluzioni ecologiche per i privati, ma anche per le aziende, con finanziamenti appositi, per la gestione delle flotte all'insegna soprattutto della micromobilità.

E, in quest'ottica, con grande curiosità, abbiamo scelto di metterci al volante, tra le strade affollatissime di Roma per intraprendere un percorso che una certa apprensione ce la procurava, per un motivo facilmente intuibile: quello di sapersi districare, alla guida di un piccolo mezzo, fra tante auto molto più grandi, furgoni, autobus etc pronti a divorare la nostra miniatura di locomozione.

Itinerario: da piazza della Farnesina fino a piazza del Popolo, guidando per oltre un'ora prima Duo e poi Bento, al ritorno, nel percorso inverso, per saggiarne doti e prestazioni.

Le due microcar nascono dalla tecnologia del gruppo Renault maturata, in particolare, nel settore delle batterie e dei motori elettrici ma che, nella realizzazione, non ha voluto ignorare la sicurezza.

La Duo è infatti l'unica tra le microcar in circolazione ad offrire, di serie, l'airbag per il guidatore, come, di serie vengono montate anche le cinture di sicurezza con pretensionatore e gli pneumatici all season.

Non solo, la Duo può venire accessoriata di climatizzatore e di sedile e volante riscaldabili.

Tecnicamente sia Duo sia Bento sono quadricicli quindi non possono viaggiare in autostrada. Hanno una lunghezza rispettivamente di 2,43 metri e 2,54 metri, e una larghezza di 1.30. A muoverli un motore elettrico a 48V con una batteria da 10,3 kWh per un'autonomia fino a 161 chilometri.

La Mobilize Duo 45 arriva a 45 km/h di velocità massima e può essere guidata dai 14 anni col solo patentino AM, mentre la Mobilize Duo 80 raggiunge gli 80 km/h e richiede una patente B1 conseguibile dai 16 anni. Le portiere si aprono in verticale, il che agevola il parcheggio e l'ingresso nell'abitacolo, con un posto centrale per il guidatore, a cui si aggiunge, nella Duo, un altro sedile posteriore per un eventuale passeggero (certo chi sta dietro non deve essere un gigante).

Una chiave digitale, tramite il telefonino, apre e chiude il quadriciclo e può venire condivisa con un massimo di altri sei utilizzatori, purché dotati dell'Applicazione MyDuo.

Il listino parte da 9.990 euro per la versione 45 Neo (guidabile a partire da 14 anni) e da 12.500 per la versione 80 Evo (guidabile dai 16 anni) con esordio sulle nostre strade dalla primavera 2025.

Si arriva a 12.900 per la Bento 80 Pro nella versione passeggeri a due posti e in quella monoposto per trasporto merci con bagagliaio chiuso da 649 litri.

Mobilize Bento 80 è stato

pensato anche come soluzione ottimale nelle attività commerciali metropolitane o nelle consegne dell'ultimo miglio, grazie all'ampio vano di carico modulabile da 649 litri. Che divertimento (ma con prudenza) sia, dunque.