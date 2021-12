Vieri, che stoccata alla Juventus: "Una grande delusione"

Christian Vieri non è mai banale quando parla e anche questa volta ha lasciato il segno. L'ex attaccante di Inter, Milan e Juventus in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera ha tirato una stoccata al vetriolo ai bianconeri e Massimiliano Allegri: "Il non giocare della Juventus mi ha colpito in maniera negativa. Vedo quasi tutte le squadre con un atteggiamento propositivo, offensivo, mentre la Juve è sempre molto indietro e offre un calcio sterile, fermo. È una delle società più importanti e prestigiose del mondo, ha giocatori superiori alla media, non può quindi giocare un calcio così brutto, non è accettabile. Mi ha colpito in negativo e fino ad oggi è sicuramente la grande delusione della stagione".

Vieri ha però gradito il girone d'andata da parte di quasi tutte le squadre di Serie A: "Mi sono molto divertito in questo girone d’andata ho visto una gran voglia di fare calcio, di imporre il proprio gioco, tutte cose che fanno bene alla serie A. Non è per nulla scontato spadroneggiare sui campi di provincia, dove trovi squadre spavalde, organizzate, che non impostano più le partite solo per limitare i danni o strappare il pareggino. Succede sempre qualcosa, anche quando il pronostico sembra a senso unico".

Il dominio milanese

Secondo Bobo, inoltre, la lotta scudetto sarà un affare a quattro: "Dietro, non vedo squadre più forti di Inter, Milan, Napoli e Atalanta". Vieri è poi entrato nello specifico parlando di Milan e Inter che stanno facendo un ottimo campionato: "Il Milan può arrivare in fondo, ne sono sicuro. Lo ha dimostrato anche a Empoli, vincendo su un campo difficile. Appena ha recuperato alcuni giocatori importanti. la musica è cambiata. Giocano sempre per vincere, attaccano, e in due anni hanno acquisito una mentalità importante. Quello del Milan è un calcio intenso, veloce. E Kessie, in particolare, è fondamentale: deve giocare sempre su questi livelli".